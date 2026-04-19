Tarihi zirve

Güney Kıbrıs'ta 23-24 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek olan AB Konseyi toplantısına üye ülke liderlerinin yanı sıra Ukrayna, Mısır, Ürdün, Lübnan ve Suriye liderlerinin de katılacağı, bu konuda her türlü önlemin alındığı açıklandı.

Haravgi gazetesi; Avrupa Konuları Müsteşarı Marilena Rauna’nun yaptığı açıklamalara geniş yer verdi. Rauna; Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları gayriresmî zirvesine bölge liderlerinin de davet edildiğini açıkladı.

Rauna, Mısır, Lübnan, Suriye ve Ürdün liderlerinin yanı sıra; Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri’nin toplantıya davet edildiğini, davete ilişkin nihai kararların ise beklendiğini ifade etti.

Zirveye, telekonferans aracılığıyla Ukrayna Devlet Başkanı Voldomir Zelenski’nin de katılacağını ifade eden Rauna, Macaristan Başbakanı Victor Orban’ın ise toplantıya katılamayacağını söyledi.

Rauna, zirvede; Orta Doğu’daki gelişmeler, enerji krizi ve Avrupa ekonomisine etkileri, Avrupa savunmasının güçlendirilmesi gibi konuların ele alınacağını, bununla birlikte 2028-2034 Yıllarını Kapsayan Çok Yıllı Mali Çerçeve konusu üzerinde durulacağını belirtti.

Rauna, Güney Kıbrıs’ın AB konseyi dönem başkanlığı çerçevesinde bugüne kadar, 6 bin katılımcı ile 73 toplantı veya buluşma gerçekleştirildiğini, dönem başkanlığı boyunca ise toplam 260 toplantı veya buluşma ile 30 bin katılımcının beklendiğini ifade etti.

Hristodulidis’ten paylaşım

Haravgi gazetesi bir başka haberinde ise, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, konuyla ilgili sosyal medya paylaşımına yer verdi.

Habere göre Hristodulidis, 23-24 Nisan’da gerçekleştirilecek gayriresmî zirve çerçevesinde, Orta Doğu’daki gerilimin azaltılması, seyir serbestisinin korunması, gelişmelerin vatandaşlara günlük etkisi gibi konuların ele alınacağını ifade etti.

Toplantıda enerji fiyatları üzerinde de durulacağını ifade eden Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın, Avrupa Konseyi’nin dümenindeki rolünden dolayı duyduğu gururu dile getirdi ve AB üyesi “27” ülkenin, bölgesel liderlerle birlikte, Avrupa’nın komşusu olarak Orta Doğu ve Körfez’in önemine ilişkin mesaj göndereceğini ifade etti.

Hristodulidis, ayrıca bu bölgelerin güvenliğini vurgulayarak, ilişkilerin güçlendirilmesi gerekliliğinden söz etti.



Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2026, 09:39