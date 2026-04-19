Kıbrıs sorunu gündeme geldi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde, Avrupa Parlamentosu (AP) Hukuk İşleri Komisyonu Başkanı İlhan Küçük ile görüştü.

CTP’den verilen bilgiye göre, Kıbrıs sorunu başta olmak üzere bölgesel gelişmeler, Avrupa Birliği ile ilişkiler ve hukukun üstünlüğü temelinde demokratik standartların güçlendirilmesi konularının ele alındığı görüşmede İncirli’ye, Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros eşlik etti.

CTP Genel Başkanı İncirli, Kıbrıs Türk toplumunun Avrupa Parlamentosu ile daha güçlü bağlar kurmasının önemine vurgu yaparak, tarafsızlık prensibine bağlı diyalog ve iş birliğinin artırılmasının gerekliliğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca, Kıbrıs’ta kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün, uluslararası hukuk ve Avrupa değerleri temelinde mümkün olabileceği yönünde karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

