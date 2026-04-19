Eğitim merkezine dönüştürüldü

Gönyeli–Alayköy Belediyesi, Biyologlar Derneği ile iş birliğinde hayata geçirdiği Gönyeli Yeşilada Parkı Çevre Eğitim Merkezi için tanıtım etkinliği düzenledi. Tanıtım etkinliği kapsamında, harnup ve zeytin fidanları toprakla buluşturuldu. Çevre Eğitim Merkezi’ne dönüştürülen parkta doğayla ilgili bilgilerin yer aldığı panolar yer aldı.

Gönyeli -Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, Gönyeli’nin ilk parklarından biri olan Yeşilada Parkı’nda yıllarca büfe olarak kullanılan alanın, Biyologlar Derneği ile işbirliğinde Çevre Eğitim Merkezi’ne dönüştürüldüğünü kaydetti.

Amcaoğlu, alanın artık sadece bir park değil, doğayı tanıyan çocukların yetişeceği, farkındalığın gelişeceği ve geleceğin şekilleneceği bir açık hava sınıfı olarak hizmet vereceğini vurguladı.

Çevre bilincinin ve çevreye saygının her geçen gün azaldığını kaydeden Amcaoğlu, bu bilinçle kentte bu yöndeki farkındalığı artırmaya yönelik önemli bir adım attıklarını belirtti.

Amcaoğlu, göreve geldikleri ilk günden itibaren belediyeciliği yalnızca altyapı, temizlik, yol ve park hizmetleriyle sınırlı görmediklerini, aynı zamanda toplumsal bilinç oluşturmayı da temel bir sorumluluk olarak benimsediklerini ifade etti.

Tanıtım etkinliği kapsamında, Biyologlar Derneği Başkanı Mustafa Kofalı ve Derneğin Kurucu Başkanı Vasıf Yücelten ile birlikte harnup ve zeytin fidanlarının toprakla buluşturulduğunu belirten Amcaoğlu, bu adımın çevre bilincinin sahada somut bir şekilde hayat bulduğunun göstergesi olduğunu kaydetti.

Amcaoğlu, çevreye duyarlı nesiller yetiştirmenin en büyük hedefleri olduğunu belirterek, geleceğin doğaya ve çevreye sahip çıkan bireylerin ellerinde yükseleceğini söyledi.

Projenin hayata geçirilmesinde katkı koyan Çevre Danışmanı Prof. Dr. Şerife Gündüz, Biyologlar Derneği, belediye meclis üyeleri ve sahada emek veren tüm belediye personeline de teşekkür eden Amcaoğlu, kentte atılan her adımın gelecek nesiller için önemli bir değer taşıdığını ve bu doğrultuda çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

Büyük bir gurur

Biyologlar Derneği Başkanı Mustafa Kofalı da, Çevre Eğitim Merkezi’nin adada bir ilk ve prototip çalışma olduğunu belirterek, merkezin odağında insanın yer aldığını ve doğanın korunmasının ancak bilinçli bireylerle mümkün olacağını ifade etti. Kofalı, merkezin aynı zamanda derneğin ofisi olarak da hizmet vereceğini ve çevre eğitimi faaliyetlerinin bu alanda sürdürüleceğini kaydetti.

Biyologlar Derneği Kurucu Başkanı Vasıf Yücelten ise, derneğin 27 yıl önce sınırlı imkânlarla kurulduğunu hatırlatarak, bugün gelinen noktada böyle bir çevre eğitim merkezinin hayata geçirilmesinin kendileri için büyük bir gurur olduğunu ifade etti. Yücelten, merkezin çevre bilincinin gelişmesi adına önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, emeği geçen herkese teşekkür etti ve başarılar diledi.



Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2026, 10:07