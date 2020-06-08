Dünyanın birçok ülkesinde ‘Irkçılığa hayır’ protestoları sürüyor

ABD, Danimarka, Portekiz, İngiltere, Belçika, İtalya ve İspanya'da binlerce kişi, polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd’u anarken, ırkçılığı protesto etti.

İngiltere'nin Bristol kentinde ırkçılık karşıtı gösteri düzenleyenler bir köle tacirinin heykelini yıktı. ABD'nin New York şehrinde de, Minneapolis'te polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için düzenlenen gösteriler devam etti. Yüzlerce kişi sokaklarda ırkçılığı protesto etti.

İngiltere

İngiltere’nin başkenti Londra'da da ABD Büyükelçiliği ve Başbakanlık binası önünde iki ayrı gösteri düzenlendi. "Siyahların hayatı önemlidir", "İngiltere masum değil" şeklinde slogan atan göstericiler, "adalet yoksa barış da yok", "artık yeter", "Trump ve Boris ırkçı" yazılı dövizler taşıdı.

Londra'nın yanı sıra Bristol kenti ile İskoçyanın başkenti Edinburg kentlerinde de protestolar düzenlendi. Bristol'daki gösteride 17. yüzyılda köle ticareti yapan Edward Colston'un heykeli devirerek nehre atıldı.

Belçika

George Floyd için Belçika'da da gösteri düzenlendi. Sosyal medyadan yapılan çağrı üzerine Brüksel adalet sarayı önünde toplanan binlerce kişi, polis şiddetini ve ırkçılığı protesto etti. Poelaert Meydanı'nda toplanan yaklaşık 10 bin kişi "siyahların hayatı değerlidir" sloganıyla polis şiddetini ve ırkçılığı protesto etti.

Protestoda okunan bildiride, "ABD'de George Floyd'un öldürülmesi birçok kişiyi sarstı. Çoğumuz siyahilere karşı polis şiddetinden yorulduk. Belçika'daki polis şiddeti kurbanlarının her biri için adalet istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Danimarka

Floyd'un polis şiddeti sonucu yaşamını yitirmesi, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 15 binden fazla kişinin katılımıyla protesto edildi. Danimarka'da binlerce kişi, önce ABD'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde ardından da yürüyerek ulaştıkları parlamento binasının da yer aldığı Christiansborg Sarayı önünde ırkçılığı ve polis şiddetini protesto etti. Göstericiler, "Nefes alamıyorum", "Siyahilerin hayatı değerlidir", "Irkçılık da bir salgındır", "Beyaz üstünlüğünü yık", "Çamaşırhane renklerin ayrıldığı tek yer", "İnsan tek ırkdır", "Sistematik ırkçılığı durdur", "George Floyd", "Susmak şiddettir" ve "Adalet olmadan barış olmaz" yazılı dövizlerle ırkçılığa ve polis şiddetine tepki gösterdi.

İspanya

Floyd'un ardından dünya geneline yayılan ırkçılık karşıtı gösterilere İspanya da dahil oldu. Başkent Madrid'deki ABD Büyükelçiliği binası önünde toplanan binlerce kişi Sol Meydanı'na yürüyerek, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı karşıtı gösteri düzenledi.

İtalya

Siyahi George Floyd'un ölümünün ardından dünya geneline yayılan ırkçılık karşıtı gösterilere İspanya da dahil oldu. Başkent Madrid'deki ABD Büyükelçiliği binası önünde toplanan binlerce kişi Sol Meydanı'na yürüyerek, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı karşıtı gösteri düzenledi.

Portekiz

Polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren George Floyd için Portekiz'in başkenti Lizbon'da gösteri düzenlendi. Göstericiler, ırkçılığı ve polis şiddetini protesto etti.

