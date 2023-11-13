İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor. Saldırılarda ölenlerin sayısı 11 bin 180'e çıkarken, İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde sivillerin son sığınağı olan hastaneleri de kuşatma altına aldı.

Birleşmiş Milletler ortak açıklamayla, Gazze'de hastanelere yönelik devam eden saldırıların sonlandırılması için acil uluslararası eylem çağrısında bulundu.

Çağrının ardından Avrupa Birliği de Gazze'de çatışmalara derhal ara verilmesi ve insani koridorların oluşturulması çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölenlerin sayısı 11 bin 180'e çıkarken, İsrail tankları, Gazze'deki hastanelerin kapısına dayandı.

Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun, Şifa Hastanesi yerleşkesinde yoğun bakım ünitesi, ameliyathane binası ve doğumhaneyi hedef aldığını duyurdu.

Açıklamada, yoğun bakımda olan bir hasta ile prematüre 2 bebeğin hayatını kaybettiği, ameliyathanelerde hizmetin durması nedeniyle 5 yaralının da yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail askerlerinin, hastane binasından çıkan bazı Filistinlileri doğrudan hedef aldığı, sağlık ekiplerinin yoğun saldırılar nedeniyle müdahale edemediği aktarılan açıklamada, İsrail'in hareket halindeki her şeyi hedef aldığı bildirildi.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun, aralıksız saldırdığı Gazze Şeridi'nde Şifa Hastanesi ile çeşitli hastanelerin çevrelerini kuşatma altında tuttuğunu belirtiyor.

Son 3 günde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki tüm hastaneler top ve havan mermilerine hedef olmuş, enerji kesildiği için ameliyathaneler ve yoğun bakım üniteleri çalışmayı durdurmuştu.

Bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi ile Kudüs Hastanesi'ne sadece birkaç yüz metre mesafede konumlanan İsrail tankları kuşatma için hazır beklerken, hastane ve çevresinde sıvak çatışmalar yaşandığı öğrenildi.

Şifa Hastanesi'nde durum çok vahim

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi’ndeki Şifa Hastanesi ile iletişimin koptuğunu duyurmuştu. Ghebreyesus, hastane ile yeniden iletişim sağladıklarını duyurarak, "Şifa Hastanesi'nde durum çok vahim. Hasta ölümlerinde feci oranda artış var. Ne yazık ki hastane artık hastane olarak hizmet veremiyor" ifadelerini kullandı. Ghebreyesus, İsrail ordusunun hedef aldığı Şifa Hastanesi'ne ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

DSÖ'nün Şifa Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarıyla yeniden iletişime geçmeyi başardığını belirten Ghebreyesus, "Şifa Hastanesi'nde durum çok vahim. Hasta ölümlerinde feci oranda artış var. Ne yazık ki hastane artık hastane olarak hizmet veremiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hastanede elektriğin ve suyun olmadığı, internetin ise çok zayıf olduğu 3 gün yaşandığını kaydeden Ghebreyesus, bu durumun temel bakım hizmetlerinin sağlanmasını önemli derece etkilediğini belirtti.

Ghebreyesus, bölgede sürekli duyulan silah sesleri ve bombalamaların, zaten kritik olan koşulları daha da kötüleştirdiğini vurguladı.

Ateşkes çağrısı

Güvenli bölge olması gereken hastanelerin, ölüm, yıkım ve çaresizliğin yaşandığı alanlara dönüştürülmesine dünyanın sessiz kalamayacağının altını çizen Ghebreyesus, "derhal ateşkes" çağrısında bulundu.

DSÖ daha önce yaptığı açıklamada, Şifa Hastanesi ile bağlantılarının tamamen koptuğunu açıklamıştı.