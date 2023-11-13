‘ Zivaniya’ satışı büyük ilgi gördü

Akıncılar köyünde Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nin düzenlediği 16’ncı Evvel Zaman İçinde Luricina Panayırı yapıldı. Köy meydanında yer alan festivalde kurulan stantlarda yerel tatlar ve el emeği, göz nuru ürünler satışa sunuldu.

Festivale Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, bazı milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Festivalde ürünlerini satma imkanı bulan yerli üreticinin yüzü güldü. Etkinlikte bando konseri, folklor ve dans gösterileri yer aldı.



