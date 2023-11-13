Gündemden düşmüyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Rum tarafının, Pile’yle ilgili varılan karşılıklı anlayış ve BM Barış Gücü ile Kıbrıs Türk tarafı arasında yapılan anlaşma konusunda eleştirilmesine anlam veremediğini söyledi.

Alitiha’nın haberine göre, “Biz ara bölgenin statüsünün ihlal edilmemesi ve Türk askeri açısından herhangi askerî bir avantaj oluşmaması için çalıştık. Bunlara itirazı olan varsa çıksın söylesin” diyen Hristodulidis, kendilerinin “öze, yani var olan karşılıklı anlayışın uygulanmasına odaklandıklarını” savundu.

Hristodulidis, Pile sakinlerinin bu çabalarını kutladığını belirterek “hedeflerinin, ara bölgenin statüsünün ihlal edilmemesi ve Türk askerinin askerî avantaj elde etmemesi olduğunu” yineleyerek uzlaşılanların uygulanmasındaki sorumluluğun BM Barış Gücü'nde olduğu kaydetti.

Pile’de şekillenen durumdan Türk tarafının uzlaşısından caydığı anlamını çıkardığını da kaydeden Hristodulidis “Gözlenmekte olan ara, Türk askerinin faaliyetlerinden kaynaklanıyor” ifadesini kullandı ve BM’nin Türk askeriyle, Türkiye ile istişare ederek uzlaşılanların uygulanmasını sağlamak için bir ara verilmesini istediğini söyledi.