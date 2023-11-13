Beğeni topladı

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Cumhuriyet şöleninde farklı bölgelerden halk dansları toplulukları performanslarını sergiledi

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Gençlik Dairesi Müdürlüğü’nün düzenlediği 26. Cumhuriyet Şöleni Gençlik ve Spor Oyunları etkinlikleri renkli anlara sahne oldu. Şölen kapsamında yarışmalar düzenlendi, dans gösterileri sahnelendi. 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da 26. Cumhuriyet Şöleni Gençlik ve Spor Oyunları kapsamında düzenlenen 26. Cumhuriyet Halk Dansları Şöleni’ni izledi.
Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alan şölende farklı bölgelerden halk dansları toplulukları performanslarını sergiledi. 

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