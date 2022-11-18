Enerjide yeni kriz

Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, Ukrayna'nın, ülke üzerinden Macaristan'a giden Rus petrolünün sevkiyatını durdurduğunu bildirdi.

Ukrayna'nın, hatta voltaj düşmesi nedeniyle sevkiyatı durdurduğuna yönelik Transneft'i bilgilendirmesinin ardından gözler yeniden Avrupa ile Rusya arasındaki petrol ve doğalgaz ticaretine çevrildi.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş sonrasında Rus fosil yakıtlarına bağımlılığını azaltmanın yollarını arayan Avrupa Birliği (AB), ilk olarak Rusya'dan kömür alımını durdurmaya karar verdi.

AB tarafından temmuzda onaylanan 6. yaptırım paketi kapsamında, Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol tedarikinin 5 Aralık, rafine ürün tedarikinin 5 Şubat itibarıyla tamamen kesilmesine karar verildi.

Geçen ay kabul edilen ve Rusya'nın petrol satışına tavan fiyat getirilmesini içeren 8. yaptırım paketi kapsamında ise Rusya'dan ham petrol ve petrol ürünlerinin deniz yoluyla üçüncü ülkelere taşınmasına ilave kısıtlamalar getirildi.

Avrupa'nın ham petrol kayıplarını orta doğu telafi etti

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerinden derlenen bilgiye göre, AB'nin Rusya'dan ham petrol ithalatı ocakta günlük ortalama 2,4 milyon varil, petrol ürünleri alımı da 1,4 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu ithalat, geçen ay ham petrolde 1,5 milyon varil, petrol ürünlerinde 1 milyon seviyesine geriledi.

AB'nin Rus ham petrol alımlarındaki kayıplar ağırlıklı olarak Suudi Arabistan ve Irak başta olmak üzere Orta Doğu ülkelerinden yapılan ithalatla telafi edilirken, batı Afrika ülkeleri, Norveç, Brezilya ve Guyana'dan da petrol tedarik edildi.

Geçen ay AB ülkelerinin Rusya'dan ithal ettiği günlük 2,5 milyon varil ham petrol ve petrol ürünlerinin 700 bin varili boru hattı aracılığıyla sağlandı.



Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2022, 11:35