Zikzaklarına alıştık

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 zirvesi için gittiği Endonezya dönüşü çarpıcı bir açıklama yaptı.

İYİ Parti’ye bir çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Temenni ederiz bir dönüşüm yaparak gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir” dedi.

Erdoğan’ın açıklamaları sonrası konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şunları söyledi:

– Sayın Erdoğan anladığım kadarıyla seçime dair derin bir endişe içerisinde. Dolayısıyla da her sabah kalktığında bu endişenin çözümü için adımlar atmaya kalkıştı. Ona gayret ediyor. Geçen hafta HDP ile son derece neşeli, kakara kikiri görüntülü bir fotoğraf verdiler. Bir görüşme yaptılar. Birincisi bu. Daha sonra biliyorsunuz, tutuklu olan Selahattin Demirtaş; hem özel helikopter, hem özel jetle ailesini görmeye gönderildi, gitti. Böyle bir resim burada duruyor.

– Bu sabah uyanmış. Şu hareketi (parmak sallama) yapmış. Böyle bir çözüm bulabilirim herhalde diye düşünmüş. Bu defa da HDP üzerinden her zaman yaptığı gibi bizi o konuda dürtmeye kalkışmış. Ama biz bugüne kadar Sayın Erdoğan'ın yaptığı zikzaklara alıştık.

Teröriste terörist diyemeyenler…

– Yani masaya oturan kendileri, açılımları yapanlar kendileri, teröriste terörist diyemeyenlerle aynı yerde bulunanlar kendileri… Ama iş zora düşüldüğü zaman yerli ve milli ilan edilen biziz.

– Biz, Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının yerlilik ve millilik üzerinden yaptığı tanıma ihtiyaç duyan bir parti değiliz. Biz 2017'de yapılan ve bugünkü bu ucube sistemi getiren o referandumda çok net, çok açık tavır koyan insanların kurduğu bir siyasi partiyiz. İYİ Parti odur.

Kumar masasında hiç olmadık

– Dolayısıyla çizgisinde hiç kırıklık olmayan; dün neyi savunduysa, bugün de aynı şeyi kararlılıkla savunan, aynı fikri savunan bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla milletimizin geleceğinin heba edildiği, ortaya sürüldüğü bir kumar masasında hiç olmadık. Bundan sonra da olmayız.

