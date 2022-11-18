‘Üretim desteklenecek’

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Maraş bölgesindeki seraları yerinde inceledi.

Bakan Oğuz’u Seracılar Birliği Başkanı Veli Bayur karşıladı.

Bakan Oğuz’a Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun, Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmenci, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca, Gazimağusa Tarım Dairesi bölge sorumlusu Ayşe Biren ve Bakanlık Özel Kalem Müdürü Hasan İşlek eşlik etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Gazimağusa’da Seracılar Birliği Başkanı Veli Bayır ve bazı seracıları yerinde ziyaret etti. Bakan Oğuz, yaptığı ziyarette, üretimdeki son durumu değerlendirerek seracıların sorunlarını yerinde dinledi.

2022 üretim yılı için seralara verilen tarımsal destek miktarının iyileştirildiğine dikkat çeken Oğuz, elektrik konusunda 70 kuruş sübvansiye verildiğini de söyledi. Oğuz, üretim sektörünün önemini her fırsatta vurguladıklarını belirterek, artan üretim maliyetlerine rağmen üreticinin yaşaması için hükümet ve bakanlık olarak eldeki imkanlar çerçevesinde gereken çalışmaları yaptıklarını dile getirdi.

Bir nebze olsun rahatladık

Seracılar Birliği Başkanı Veli Bayır, artan üretim maliyetleri karşısında hükümetin son dönemde kwat/saat başına verilen 70 kuruş elektrik desteği ile üreticilerin bir nebze olsun rahat nefes almaya başladığına değindi.

Bayır, Bakanlık ve birlik arasında iş birliklerinin devam edeceğini belirterek, Bakan Oğuz’a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

