Tatil paketleri ‘çok etkili’

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Fileleftheros gazetesi “Sahte Devletten Almanya’da Turizm Kampanyası” başlıklı haberinde, KKTC’nin “işgal edilmiş bir bölge olduğunu belirtmeden, Kıbrıs’ta tatil reklamları yaptığını” ileri sürdü.

KKTC’nin Almanya’da yanlış bilgilendirme kampanyası yaptığını ve çeşitli tarihi yerlere ve ibadet yerlerine geziler dahil olmak üzere Kıbrıs’ta ekonomik tatil paketleri reklam ettiğini iddia eden gazete, ancak bu reklamların hiçbir yerinde, reklamı yapılan yerlerin “işgal edilmiş bölgelerde aynı zamanda Kıbrıs Cumhuriyeti ile AB’nin kontrolü dışında olan topraklarda olduğundan söz edilmediğini” öne sürdü.

Elde ettiği bilgilere dayanarak, ucuz tatille ilgili söz konusu broşürlerin (199 Euro’ya 15 gün) Almanya’daki şehirleri “doldurduğunu”, aynı zamanda bunların posta yoluyla gönderildiğini hatta vatandaşlara elden de dağıtıldığını kaydeden gazete, KKTC’nin defalarca bu tarz uygulamalara başvurduğunu, bunlardan Rum Turizm Müsteşarlığının da haberdar olduğunu, bununla birlikte harekete geçme ve konuyu ele alma yetkisinin ise Rum Dışişleri Bakanlığına ait olduğunu belirtti.

Gazete, haberinde, söz konusu broşürün Almanca dilinde yazılmış fotoğrafına ve tatil paketinin detaylarına da yer verdi.

