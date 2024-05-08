Gazze dünyaya kapandı

İsrail Savunma Kuvvetleri, ordunun Refah'ın doğusundaki belirli bir bölgede faaliyet gösterdiğini açıkladı. İsrail ordusunun, Mısır sınırındaki Refah sınır kapısının Gazze tarafının operasyonel kontrolünü ele geçirdiği bildirildi.

Kerem Şalom Sınır Kapısı'nın ise güvenlik nedeniyle kapatıldığı ve güvenlik durumu izin verdiğinde yeniden açılacağı belirtildi. Gazze Şeridi'ne giden iki ana geçişin kapanması bölgenin dış yardımdan neredeyse tamamen koptuğu anlamına geliyor.

Ordunun karadan Refah'a girişi ve sınır kapısını ele geçirmesi, Hamas’ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından gerçekleşti.

İsrail ordusu önceki geceden itibaren Refah kentinde 50’den fazla yere hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı.

Bu durumda az da olsa insani yardımların geçtiği sınır kapısının kontrolü tamamen İsrail tarafına geçmiş oldu.

Refah'a sığınmış Filistinlilerin büyük çoğunluğunun ve bazı uluslararası kuruluşların askeri operasyon alanlarından tahliye edildiği açıklandı.

Gazze medyasına göre İsrail, yardım girişini durdurarak, Refah ve Karm Abu Salem geçiş noktalarını kapatarak ve hastaneleri hedef alarak insani durumu daha da kötüleştiriyor.

Hamas'tan saldırıya karşılık

Kassam Tugayları, İsrail ordusunun Refah kentine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmasının ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Kassam Tugayları, Refah Sınır Kapısının doğusuna giren düşman kuvvetlerine ağır kalibreli havan toplarıyla saldırıyor" ifadesine yer verildi Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'nin Refah sınır kapısına saldırısının ateşkes çabalarını baltalamayı amaçladığı vurgulandı.

İsrail'den tahliye emri

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentine yönelik kara saldırısı sonrası, Refah'a askeri uçaklardan broşürler atarak Filistinlilerin bölgenin doğusunu tahliye etmesini istedi. Çoğu yerinden edilmiş Filistinlilerden oluşan bölge sakinlerine Refah kentinde bulunan es-Selam Mahallesi ve Refah Sınır Kapısı çevresinin boşaltılmasının talep edildiği bildirildi.

Gazze'de temel ihtiyaçlar tükeniyor

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi ise Gazze'de sınırların kapatılmasının ardından sadece bir gün yetecek kadar yakıt kaldığını açıkladı. BM sözcüsü, Gazze'ye uzun bir süre akaryakıt girişine izin verilmemesinin Gazze Şeridi'nde yardım operasyonlarını "mezara koymak" anlamına geldiğini vurguladı. Dünya Sağlık Örgütü ise Refah Sınır Kapısı'ndan transferi sağlanan hasta ve yaralılar konusunda taviz verilmeyeceğini açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2024, 09:54