Ucuz araç için adaleti çiğnedi

Suna ERDEN

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu, Haspolat köyü civarında 62 yaşındaki yaya Hakkı Afşin’in ölümüyle sonuçlanan kazayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Afşin’e çarparak ölümüne neden olan 19 yaşındaki Aktan Naim Yıltan Birkaya’nın babası Yıltan Birkaya’nın adaleti yanıltmaya kalkıştığı tespit edildi.

Lefkoşa Trafik Şubesi’nin dikkatli ve titiz soruşturması sayesinde gerçekler ortaya çıkarılırken, Yıltan Birkaya’nın hurdacılık yapan Haluk Kasap’ı yalan ifade vermesi için teşvik ettiği tespit edildi.

Kapap’ın da ucuz araç karşılığında polise giderek, kazayı gördüğünü, Hakkı Afşin’in yolun ortasında yürüdüğünü söylediği öğrenildi.

Kasap’ın yalan ifade verdiğini tespit eden polis, yeni bir soruşturma başlattı. Polise yalan ifade vermek suçundan tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Olgular aktarıldı

Duruşmada 11 Haziran 2022 tarihinde saat 07.40 sıralarında Haspolat civarında meydana gelen kaza anımsatıldı. Polis, yönetimindeki JR 028 plakalı salon araç ile anayolda seyreden Aktan Naim Yıltan Birkaya’nın Ergüden Tic. LTD. önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip solda banket içerisinde yaya olarak yürümekte olan Hakkı Afşin'e çarptığını söyledi.

Polis memuru, kaza sonucu Hakkı Afşin’in almış olduğu yaralara dayanamayarak kaza mahallinde vefat ettiğini anımsattı.

Polis memuru, Kasap’ın Yıltan Birkaya’nın yönlendirmesi ve kendisine ucuz araç satacağı vaadi ile 23 Haziran tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik Şubesi’ne giderek trafik kazasını görmediği halde gördüğü yönünde ifade verdiğini söyledi.

Polis, zanlı Haluk Kasap mahkeme emri gereğince tutuklandığını ,zanlı Y.B.’nin ise arandığını açıkladı.

Polis, zanlının ilerde davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 4 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 50 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.

Ne olmuştu

Meydana gelen trafik kazasının ardından tutuklanan Aktan Naim Yıltan Birkaya’nın kan örneği incelenmiş, yapılan analiz sonucu uyuşturucu tespit edilmişti. Zanlı yargılanmak üzere 2 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderilmişti.