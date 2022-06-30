KKTC'de bir rekor daha

Ömer KADİROĞLU

Polis ekiplerinin Girne, Gazimağusa ve Güzelyurt bölgelerinde önceki akşam 21.00’de başlayıp, dün sabahın erken saatlerine kadar devam eden denetimlerinde 2 FFbin 237 araç kontrol edildi; 423 sürücü rapor edildi. Suç işleyenlerin büyük bir çoğunluğunun aşırı derecede alkollü olduğu tespit edildi.

Her 3 sürücüden birinin suç işlemesi KKTC açısından yeni bir dünya rekoru olarak değerlendirildi. Polis; rapor edilen 423 kişiden 244’ünün Girne’de tespit edildiğini belirtirken, alkol dışında aşırı süratli araç kullanımına dikkat çekti. Denetimler sırasında pansiyonlarda kalan ve ülkede kaçak yaşayan yabancıların olduğu da tespit edildi.

Üç ilçede 5 saat denetim

Polisten verilen bilgiye göre; 21.00-01.00 saatleri arasında, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında, eş zamanlı olarak asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren eğlence mekânları, gece kulüpleri, marketler ve kahvehaneler kontrol edildi. Kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 578 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 101 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı. Çeşitli suçlardan dolayı 2 araç ise trafikten men edildi.

10 araçtan trafikten men edildi

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren kahvehaneler ve pansiyonlar kontrol edildi. KKTC’de ikamet izni olmadığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 2 bin 259 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 244 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı. Çeşitli suçlardan dolayı 10 araç ise trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 400 araç kontrol edildi.

Suç işlediği tespit edilen 78 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan dolayı 2 araç ise trafikten men edildi.



