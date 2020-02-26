Giderek artıyor

Çin'de başlayan corona virüsü salgınında ölü sayısı 2 bin 710 oldu.

Türkiye'nin sınır komşusu İran'da ise ölü sayısı 16'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı vatandaşlara evden çıkmayın uyarısı yaptı. İtalya'da corona virüsü nedeniyle can kaybı 10'a, virüs bulaşan kişi sayısı ise 322'ye ulaştı.

Kanarya adalarında bin kişilik otel salgın nedeniyle karantinaya alındı. Avrupa'da üç ülkede daha corona virüsü tespit edildi.

İsviçre Sağlık Bakanlığı ve Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkoviç ülkelerinde ilk corona virüs vakalarının tespit edildiğini duyurdu. Avusturya da, iki corona virüsü vakası tespit edildiğini açıkladı. İspanya'da Katalonya Özerk Bölgesi'nde bir kişide corona virüs vakası görüldüğü bildirildi.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Çin ana karasında 2 bin 663, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2 kişi hayatını kaybetti.

Dünya genelinde toplam ölü sayısı ise 2 bin 710'a yükseldi. Yeni tip corona virüsü, yayıldığı ülkelerde de can kayıplarına neden oldu. İran'da 15, İtalya'da 10, Japonya'da 4, Güney Kore'de 8, İtalya'da 10, Tayvan, Filipinler ve Fransa'da birer kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Corona virüsünün görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor: "Japonya 850, Güney Kore 893, İtalya 322, Singapur 89, İran 61, ABD 35, Tayland 35, Avustralya 23, Malezya 22, Vietnam 16, Almanya 16, İngiltere 13, Birleşik Arap Emirlikleri 13, Fransa 14, Kanada 11, Hindistan 3, Filipinler 3, Kuveyt 3, Rusya 2, İspanya 2, İsrail 2, Amman 2, Bahreyn 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1, Mısır 1, Lübnan 1, Afganistan."

Bin kişilik otele karantina

İspanya'ya bağlı Kanarya adalarında bin kişiyi konuk eden bir otel corona virüsü nedeniyle karantinaya alındı.

İtalya'dan tatile giden bir doktorun corona virüs hastası olduğu belirtildi. Bu nedenle otelin karantinaya alındığı aktarıldı.

İtalya'da can kaybı 10'a yükseldi

Avrupa ülkesi İtalya'da corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a, virüs bulaşan kişi sayısı ise 322'ye ulaştı.

Katalonya Özerk Bölgesi ve İsviçre’de ilk vaka

Le Vanguardia gazetesinin haberine göre İspanya'da Sağlık Bakanlığı yetkilileri Katalonya Özerk Bölgesi'nde ilk corona virüsü vakasının görüldüğünü doğruladı. Bu ülkenin anakarasında görülen ilk vaka oldu. İsviçre Halk Sağlığı Federal Ofisi ülkede ilk corona virüsü vakasının tespit edildiğini açıkladı. İsviçre televizyonu Swiss de İtalya sınırındaki Ticcino bölgesindeki yetkililerin vakayı doğruladığını bildirdi.

İran’da durum kötü

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi de, kendisinde yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edildiğini açıkladı. Yüksek ateş nedeniyle önceki gün karantinaya alındığını ve virüs testi yapıldığını aktaran Herirçi, "Birkaç dakika önce testlerin sonucu açıklandı. Ben de corona oldum" dedi.

Virüs meclise de sıçradı

İranlı milletvekili Mahmud Sadıki, kendisinde yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edildiğini açıkladı. Reformist milletvekili Sadıki, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Kovid-19 testim pozitif çıktı. Bu mesajı, bu dünyada yaşama umudumun az olduğu bir durumdayken iletiyorum" ifadelerini kullandı. Virüsün tutuklular arasında yayılmasının önlenmesi için Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi'ye "siyasi mahkumların serbest bırakılması" çağrısında bulunan Sadıki, bunun siyasi mahkumların ailelerinin bir ricası olduğunu ifade etti.

İran Sağlık Bakanlığı vatandaşlarına evinizden çıkmayın çağrısında bulundu.

Trump: Aşı çalışmalarında neticeye çok yakınız

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'da karantina altına alınan gemiden ABD'ye getirilen Amerikalıların karantina altında olduğunu belirterek, ülkesinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) ile mücadelede "çok iyi iş çıkardığını" söyledi. Trump, Covid-19 için aşı çalışmalarında neticeye çok yakın olunduğunu söyledi. Coronavirüs ile mücadele konusunda Çin ile de temasta olduklarını dile getiren Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, kendisine "bu sorunun çözümü için çok çalıştıklarını söylediğini" aktardı.