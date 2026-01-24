Endişesi var

Rum yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump’ın dün Davos’ta, aralarında Türkiye’nin de bu-lunduğu 19 ülkenin katılımıyla kurulduğunu ilan ettiği “Barış Konseyi"ne mesafeli durduğu bil-dirildi.

Politis “Başkan, Trump’ın Konseyi Konusunda Sallanmaya Devam Ediyor… Davos’a Gitmedi Ama Hayır da Demedi” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Hristodulidis’in, kuruluş törenine davetli olmasına karşın dün için planlanan AB Olağanüstü Konsey toplantısından kaynaklı “pra-tik sebepleri” gerekçe göstererek Davos’a gitmediğini yazdı.

Habere göre, Rum Dışişleri Bakanlığı ABD Dışişleri Bakanlığı’yla temasa geçerek Rum yöne-timinin, ABD’nin, ilk başta açıklandığı gibi Gazze ile sınırlı kalmayacak yeni bir uluslararası kurum kurma çabasına yönelik kaygılarını ortaya koydu.

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından, Rum yönetiminin tutumunu klasik "evet, ama… " taktiğiyle izah etmeye çalıştığını yazan gazete, Kombos'un “Trump’ın Gazze ve daha geniş anlaşmazlıkları çözme inisiyatiflerini destekledikle-rini ancak her şeyin uluslararası hukukun ve BM Anayasası’nın belirlediği çerçeve içerisinde olması gerektiğini söylediğini” kaydetti.

Gazete, Kombos’un söylediklerinden, “Rum yönetiminin her şekilde, ABD ile ilişkilerinde çatlak yaratmaktan kaçmaya çalıştığı ve ABD Başkanına, daveti için hararetle teşekkür etme sebebinin de bu olduğunun anlaşıldığını” aktardı.