‘Kurultaya gidilmeli’

CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, "Bu türbülanslar iktidar yürüyüşümüzden geri tutmamalı, engellememeli. O açıdan bir an önce, zaman geçirmeksizin kurultay kararının alınması gerekiyor." dedi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, yeniden CHP TBMM Grup Başkanı seçildi.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezinde CHP TBMM Kapalı Grup Toplantısı yapıldı.

Özgür Özel, toplantıya katılan 96 milletvekilinden 95'inin oyuyla CHP TBMM Grup Başkanı olarak yeniden seçildi. Bir oy ise geçersiz sayıldı. Özgür Özel, CHP TBMM kapalı grup toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Özel, parti içinde yaşanan tartışmalara ilişkin sürecin uzamaması gerektiğini belirterek, “Bu türbülanslar iktidar yürüyüşümüzden geri tutmamalı, engellememeli. O açıdan bir an önce, zaman geçirmeksizin kurultay kararının alınması gerekiyor” dedi. Parti içi tartışmaların kurultay süreciyle aşılması gerektiğini vurgulayan Özel, yaklaşık 40 gün içinde kurultaya gidilmesi gerektiğini ifade ederek, “Oturur arkadaşlarımız ve hızlı bir şekilde, ayrışmadan, bölünmeden kurultaya götürürüz ve bu kabus biter” diye konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmelere de değinen Özel, sürecin teknik olarak yürütülmesi gerektiğini belirterek, “Daha önce defalarca görüştüm, kurultay kararı alındıktan sonra yine görüşürüm. Ama önce kurultay kararının ilanını görmem lazım” ifadelerini kullandı. “Bir uzlaşı yok” açıklamasında bulunan Özel, partide genel başkanlık ve grup başkanlığı üzerinden bir görev paylaşımı iddialarını reddederek, böyle bir mutabakatın bulunmadığını söyledi. Sürecin tek çözüm yolunun kurultay olduğunu vurguladı. CHP’nin oy oranına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özel, bazı anketlere göre partinin yüzde 34,8 seviyesine ulaştığını öne sürerek, yaşanan siyasi tartışmalara rağmen yükseliş trendinin sürdüğünü ifade etti.

Delegemiz bizi nerede görmek istiyorsa orada oluruz

Özel, partiye yönelik eleştirilere ve iç tartışmalara ilişkin ise CHP’nin tarihsel süreçte benzer dönemlerden geçtiğini belirterek, “CHP kendi içinde bu tür süreçleri birlik ve bütünlükle aşmıştır” dedi. Ekrem İmamoğlu ve bazı belediye başkanlarına yönelik eleştirilere de değinen Özel, bu isimlerin partinin “evlatları” olduğunu ifade ederek, yöneltilen suçlamalara karşı dayanışma içinde olacaklarını söyledi. Özgür Özel, kurultay süreci tamamlanana kadar mevcut görevini sürdüreceğini belirterek, “Delegemiz bizi nerede görmek istiyorsa orada oluruz” ifadelerini kullandı.

Unvanı değiştirildi

Bu arada Özgür Özel'in unvanı, TBMM'nin resmi internet sitesinde CHP Grup Başkanı olarak yer aldı.

Alınan bilgiye göre, CHP'den TBMM'ye gönderilen yazı üzerine Özel'in unvanı değiştirildi.

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2026, 02:10