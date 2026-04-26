‘Büyük bir dönüşüm olacak’

Toplumsal Demokrasi Partisi (TDP’nin) 50'nci yıl vizyon belgesi, yeni web sitesi ve politika geliştirme süreçlerini hızlandırmaya yönelik parti içi yapılanmalar, genişletilmiş Parti Meclisi toplantısında tanıtıldı.

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, toplantıda yaptığı konuşmada, partinin "50 yıllık köklü geçmişi" bulunduğunu, yeni dönemde "güçlü bir dönüşüm" olacağını ifade etti.

Çeler, “TDP’yi değiştirmek isteyenler olacak. Baskı kurmaya çalışanlar olacak. Ama biz yönümüzü de, yolumuzu da biliyoruz. Çünkü biz bir günü değil, bu ülkenin geleceğini konuşuyoruz.” dedi.

Değişim sürecinin kaçınılmaz olduğunu belirten Çeler, “Değişimden korkan değil, değişimi yöneten bir anlayışla ilerliyoruz. Bu parti, 50 yıllık bir birikimin üzerine kuruludur. Ama aynı zamanda geleceğin de partisidir.” dedi.

TDP’nin temel ilkelerinin dürüstlük, liyakat ve toplumsal fayda olduğunu belirten Çeler, bu değerlerden taviz verilmeyeceğini ifade etti.

Ekinci: Artık TDP’ye ulaşmak daha kolay

TDP Genel Sekreteri Redif Ekinci ise, yeni web sitesi ve tdpyanimda.org platformuna işaret ederek, vatandaşla doğrudan iletişimi güçlendirecek bir yapı kurduklarını belirtti.

Ekinci, “Artık TDP’ye ulaşmak daha kolay, daha hızlı ve daha şeffaf. Bu platform yalnızca bir iletişim aracı değil aynı zamanda katılımın ve ortak aklın merkezi olacak.” dedi.

Mali şeffaflık konusunda da parti içi süreçlerin açık ve denetlenebilir şekilde yürütüldüğü kaydedildi.