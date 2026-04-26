Kameralar incelenecek

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de park halindeki araçlara zarar verip çok sayıda oto parçasını çalan İran uyruklu M.A. mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlı hakkında 5 gün ek süre alındı. Zanlının başka suçlara karışıp karışmadığına yönelik tespit için benzer vakalarında meydana geldiği bölgelerdeki kameraların inceleneceği belirtildi.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis Memuru Salih Yıldız, olayın 21 Nisan tarihinde saat 01.30 sıralarında İskele’de meydana geldiğini aktardı. Polis, zanlının iki apartmana ait park alanı içerisinde bulunan toplam 9 araca zarar verdiğini, araçların yan aynaları ile cam sileceklerini kırarak söktüğünü ve söz konusu parçaları sirkat ettiğini belirtti.

Polis, yapılan incelemelerde zanlının eylemleri sonucunda araç sahiplerinin toplamda yaklaşık 166 bin TL tutarında zarara uğradığının tespit edildiğini ifade etti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında zanlının aynı gün tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığı kaydedildi.

Polis, zanlının ikametgahında yapılan aramada ise çalındığına inanılan 3 adet araç aynası ve silecek parçasının bulunarak emare olarak alındığını açıkladı. Ayrıca kayıp olduğu değerlendirilen diğer emarelerin akıbetinin araştırıldığını, olayla bağlantılı olabilecek başka hususların da incelendiğini belirtti.

Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını vurgulayan polis, alınması gereken ifadeler ve yapılacak araştırmalar bulunduğunu ifade ederek zanlının ek süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Polis, bu süre içerisinde zanlının başka suçlara karışıp karışmadığına yönelik tespit için benzer vakalarında meydana geldiği bölgelerdeki kameraların inceleneceğini ekledi.

Mahkeme ise sunulan olgular ışığında zanlının 5 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.