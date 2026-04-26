Polis araştırıyor

Güney Kıbrıs’ta, Mihalis Yakumis isimli milletvekilinin yakınlarına kiralanan bir Kıbrıs Türk malıyla ilgili kira sözleşmesinin feshedildiği ve konunun Rum polisi tarafından araştırıldığı belirtildi.

Söz konusu Kıbrıs Türk malının Larnaka’da “Tasos Mitsopulos” caddesinde bulunduğunu yazan Fileleftheros, söz konusu Türk malıyla ilgili kira sözleşmesinin Rum Yönetiminin yetkili makamlarının araştırmaları ve İçişleri Bakanlığı'nın kararının ardından feshedildiğini yazdı.

Gazete konu hakkında “elde ettiği bilgilere” dayanarak İçişleri Bakanlığı'nın kiracılara söz konusu taşınmazı orijinal haline geri döndürmeleri ve Kıbrıs Türk Malları Vasisine teslim etmeleri için 1 Mayıs tarihine kadar süre tanıdığını kaydetti.

Söz konusu sürede teslim gerçekleşmemesi halinde 4 Mayıs Pazartesi günü tahliye ve taşınmazın geri alınması işlemlerinin başlatılacağı ifade edildi.

Rum Yönetiminin yetkili makamı tarafından yapılan araştırmada, söz konusu taşınmazın Mihalis Yakumis isimli milletvekilinin ailesine ait olan bir şirkete kiralandığı ve yapılan araştırmada söz konusu taşınmazın farklı bir hissedar bileşimine sahip olan başka bir şirket tarafından kullanıldığının tespit edildiği belirtildi.

Farklı bir hissedar bileşimine sahip olan diğer şirketin taşınmazı restoran olarak işlettiğini yazan gazete, tüm bunların mülkün devren kiralama izni olmadan gerçekleştiğini kaydetti.

Olayın taşınmazı idare eden şirketin banka hesabı açmak için başvurduğu zaman ortaya çıktığını kaydeden gazete, akabinde olayın banka tarafından MOKAS’a (Suçların Örtbas Edilmesiyle Mücadele Birimi) bildirildiğini ifade etti.

Hesap açılmak istenen bankanın taşınmaz iki şirketten hangisinin idare ettiğini araştırmaya başladığını yazan gazete, konuyla ilgili görüşü sorulan Yakumis’in konuyla ilgili herhangi bir fikri olmadığını belirterek, seçim kampanyası çerçevesindeki art niyetlerden söz ettiğini iletti.

