Vergide yeni dönem

Başbakan Ünal Üstel, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Vergi Usul ve İdare düzenlemeleri ile çalışma hayatına ilişkin 5 ayrı yasa tasarısının, Bakanlar Kurulu’ndan geçirilerek Meclis’e sevk edildiğini açıkladı. Üstel; amaçlarının kamu maliyesini güçlendiren, adaleti esas alan ve vergisini düzenli ödeyeni ödüllendiren bir sistem kurmak olduğunu söyledi.

“Vergisini düzenli ödeyen kazanacak, peşin ödeyen daha fazla kazanacak. Devlet güçlenecek, halk hizmet kazanacak" diyen Üstel, yeni düzenlemeyle mevcut yüzde 5 düzenli ödeme indiriminin korunduğunu ve buna ek olarak, 2025 vergisini ilk taksit süresi içinde peşin ödeyenlere ilave yüzde 5 indirim, yani toplamda yüzde 10 indirim sağlanacağını açıkladı.

Çalışanı koruyacak, üretimi zora sokmayacağız

Üstel, çalışma hayatında adaleti güçlendirmek, kayıt dışılığı azaltmak ve işgücü piyasasını günün koşullarına uyumlu hale getirmek amacıyla hazırlanan Asgari Ücretler (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın da Bakanlar Kurulu’ndan geçirilerek Meclis’e sevk edildiğini açıkladı.

“Çalışanı koruyacak, üretimi zora sokmayacağız, işgücü piyasasında dengeyi sağlıyoruz” diyen Üstel, adil, dengeli ve sürdürülebilir bir çalışma hayatını inşa etmekte kararlı olduklarını belirtti.

Üstel, yeni düzenlemeyle daha adil ve ekonomik açıdan daha sürdürülebilir bir sistemin hayata geçirileceğini söyledi.

Üstel, yasa tasarısına ilişkin açıklamasında, hükümetin 2025 yılında alınan kararla üç ay boyunca uygulanan düzenlemenin sahadaki sonuçlarını değerlendirdiğini, elde edilen veriler doğrultusunda daha açık, denetlenebilir ve kalıcı bir yasal çerçeve oluşturulması için hazırlıkların tamamlandığını kaydetti.

Ücret yapısındaki farklılıkların giderilmesi hedefleniyor

Mevcut durumda yerli çalışanların barınma ve beslenme giderlerini kendilerinin karşıladığını, özellikle tarım işgücü ve inşaat gibi alanlarda çalışan yabancı çalışanların önemli bir bölümünün ise bu imkânlardan işveren aracılığıyla faydalandığını belirten Üstel, bunun kâğıt üzerinde eşit görünen ücret yapısının sahada farklılaşmasına neden olduğunu ifade etti.

Üstel, yeni düzenlemeyle barınma ve beslenme gibi desteklerin asgari ücret kapsamında açıkça tanımlandığını, bu desteklerin karşılıklı rıza ve belirli şartlara bağlı olarak asgari ücretten azami yüzde 40 oranında mahsup edilebileceğini kaydetti.

Üstel, yüzde 40’a kadar kesinti uygulanması halinde ise, işçi ve işveren arasında iki tarafın imzasını taşıyan ayrı bir hizmet sözleşmesinin zorunlu hale getirildiğini söyledi.

Tarafların mutabakatına dayalı bir uygulama

Bunun zorunlu bir kesinti olmadığını vurgulayan Üstel, uygulamanın tamamen tarafların mutabakatına dayalı olacağını, işçinin kabul etmemesi halinde asgari ücret hakkının korunacağını ifade etti.

Üstel, düzenlemenin özellikle KKTC vatandaşlarının çalışmadığı alanlarda işveren tarafına ücret konusunda hareket kabiliyeti sağladığını, aynı zamanda kayıt dışılığı azaltan, şeffaflığı artıran ve işgücü piyasasında dengeyi güçlendiren önemli bir düzenleme olduğunu söyledi.

Üstel, “Hükümet olarak hedefimiz açıktır; ne çalışanı korumaktan vazgeçeceğiz, ne de üretimi zora sokacağız. Adil, dengeli ve sürdürülebilir bir çalışma hayatını inşa etmekte kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

Yeni düzenleme…

"Bu sistemle devlet gelirlerinin daha erken tahsil edilmesi sağlanacak, kamu hizmetleri daha güçlü ve kesintisiz şekilde sürdürülecek" dedi.

Üstel, şunları kaydetti:

“2025 yılı vergilerini peşin ödeyen mükelleflere de yüzde 5 indirim imkanı tanınarak yeniden sisteme kazandırılmaları hedeflenmektedir.

Gelir vergisinde ve KDV’de 36 aylık kesintisiz ödeme yapanlara uygulanan yüzde 5 indirim uygulaması daha gerçekçi hale getirilerek 34 aya indirilmektedir. Böylelikle bir ay gecikme yaşayan mükelleflerimiz de korunacaktır.

Amacımız, iyi niyetli sistem dışında bırakmak değil, yeniden düzenli yapıya dahil etmektir.”

Ücret ve harçlara güncelleme…

Başbakan Üstel, uzun yıllardır güncellenmeyen bazı ücret ve harçların da bugünün şartlarına uygun hale getirildiğini belirterek, “Hükümet olarak, belirsizliğe değil kurala, kayıt dışılığa değil denetime, adaletsizliğe değil dengeye inanıyoruz. Vergisini düzenli ödeyen kazanacak, peşin ödeyen daha fazla kazanacak. Devlet güçlenecek, halk hizmet kazanacak”İfadelerini kullandı.