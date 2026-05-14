Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi, Engelliler Haftası ve Anneler Günü nedeniyle “Sevginin En Güçlü Hali Anneler Buluşması ve Kahvaltısı” etkinliği düzenledi.

Girne’de yer alan etkinlikte, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezlerine devam eden özel gereksinimli bireylerin anneleri bir araya geldi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit, anneliğin sabrın, sevginin, mücadelenin ve koşulsuz sevginin en güçlü hali olduğunu belirterek, annelerin özel gereksinimli bireylerin yaşamlarında çok önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Alev Ecevit, tüm annelere sağlık, güç ve huzur dileyerek, Engelliler Haftası’nın toplumda farkındalık, sevgi ve dayanışmanın artmasına vesile olmasını temenni etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da, hafta kapsamında toplumda farkındalık yaratmak amacıyla, engelli bireylerin eğitimlerini ve becerilerini sergileyebilecekleri birçok etkinlik düzenleneceğini dile getirdi. Özel ihtiyaçlı bireylerin annelerinin her birinin birer kahraman olduğunu ifade eden Hasipoğlu, bakanlık olarak özel gereksinimli bireyler ve ailelerine bu zorlu yaşam koşullarında rehabilitasyon merkezleri ve farklı hizmetlerle destek vermeye çalıştıklarını kaydetti.

Annelere hediye de dağıtılan etkinlikte ayrıca, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin etkinliklerine katkı sağlayan yetkililere teşekkür plaketi verildi.



Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2026, 10:07