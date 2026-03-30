Gündem İran 

Pakistan'ın başkenti İslamabad, Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarının katıldığı dörtlü toplantıya ev sahipliği yaptı.

Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temsil ettiği toplantı bugün de devam edecek.

Dörtlü görüşmede, İran savaşını sona erdirmek için atılacak adımlar ele alındı.

Pakistan'ın ev sahipliğindeki buluşma, ikili görüşmelerle başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi. Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati'yle birlikte,

Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir'le de görüştü.

İkili ve üçlü temasların ardından Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın da katılımıyla dörtlü görüşmeye geçildi.

Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, "Bölgede savaşı erken ve kalıcı şekilde sona erdirmenin olası yollarını görüştük" dedi.

İslamabad'da yapılması muhtemel ABD-İran görüşmeleri hakkında bakanlara bilgi verdiğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın açılması için tarafların önerileri ele alındı.

Süveyş Kanalı'ndaki gibi geçiş ücreti alınmasının da öneriler arasında yer aldığı belirtildi.

Pakistanlı kaynaklar, Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan'ın, Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışını yönetmek üzere bir konsorsyum kurabileceğini söyledi.

Pakistan'dan bu konsorsyuma katılmasının istendiği ifade edildi.

Kaynaklar, konsorsyum önerisinin Amerika Birleşik Devletleri ve İran ile de görüştüğünü belirtti.

Taraflar son olarak geçen hafta Suudi Arabistan'da bir araya gelmişti. Bakan Fidan o toplantının ardından "güçlerimizi birleştirme arayışındayız" mesajı vermişti.

Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, dörtlü görüşme öncesi İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ayrıntılı bir telefon görüşmesi yaptı. Yaklaşık bir saat süren konuşmada, ülkesinin devam eden diplomatik girişimleri hakkında bilgi verdi.

Dışişleri Bakanı Dar da, "Diyalog, diplomasi ve güven artırıcı önlemler ilerlemenin tek yolu" mesajı paylaşırken, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Özel Temsilci Steve Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi etiketledi.

Bakan Fidan, Pakistan başbakanı ile görüştü

Bakan Fidan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le de görüştü. Görüşmede taraflar arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler, devam eden İran ve İsrail-ABD savaşı ile bu savaşta muhtemel ateşkese yönelik çabalar ele alındı.

Bakan Fidan, geçtiğimiz saatlerde Mısırlı mevkidaşı Badr Abdelatty’nin de katılımıyla Pakistan Başbakanı Şerif ile ayrı bir görüşme daha gerçekleştirmişti.



Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2026, 09:51