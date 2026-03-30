Belirsizlik hakim

Şap hastalığının Güney Kıbrıs’ta özellikle küçükbaş hayvan popülasyonunu etkilemesi, “Menşei İsmi Korumalı Ürün” statüsündeki hellim üretiminde kullanılacak küçükbaş hayvan sütü oranının düşürülmesine yönelik önerileri gündeme getirdi.

KKTC ile yürütülecek temasların, hellim üretiminde kullanılacak süt oranının belirlenmesinde kritik rol oynayacağı belirtildi.

Politis gazetesi, “Şap sebebiyle hellim belirsiz-MİK helliminde belirsizlik” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından habere geniş bir şekilde yer verdi. Gazete, Güney Kıbrıs’ta etkili olan şap hastalığının, küçükbaş hayvan popülasyonunun yüzde 5,5’ini yok ettiğini, bu durumun MİK nitelikli hellimde kullanılması gereken yüzde 51 oranındaki küçükbaş hayvan sütünün sağlanamayabileceğini gündeme getirdiğini yazdı.

Dosya yeniden değerlendirilecek

Gazete, Avrupa Birliği’nin, 2029 yılı Haziran ayında hellim dosyasını yeniden değerlendirmeye alacağını belirtirken, Rum makamların ise, şap olsun ya da olmasın, dosyada öngörülen küçükbaş hayvan sütü oranının karşılanamayacağı ve dosyada revizyona gidilmesi gerektiği görüşünde olduğunu ifade etti.

Gazete, hellim ve peynir üreticileri ile hayvancıların ise, MİK patentinin ve ihracatın korunabilmesi için dosyada öngörülen yüzde 51’lik küçükbaş hayvan sütü oranının yüzde 20’yle sınırlandırılmasını talep ettiklerini, önerilerden birinin de hellimde kullanılacak küçükbaş hayvan sütünün dönemsel olarak azaltılıp çoğaltılması olduğunu belirtti.

Hellimde kullanılacak süt oranının belirlenmesi adına KKTC makamlarıyla iletişime geçilmesinin önerildiğini de savundu.

“ Premium Hellim” önerisi

Gazete, gündeme gelen önerilerden bir diğerinin, yüzde 100 küçükbaş hayvan sütünden üretilecek Hellim için “MİK Premium” ifadesi kullanılarak daha yüksek fiyatla ve yalnızca yurt dışına satış yapılması, karma sütten üretilecek hellimin ise ticari amblemlerle korunması olduğunu aktardı.

Haberde, hayvancıların MİK helliminde kullanılacak süt miktarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yapılacak görüşmelerle belirlenmesi gerektiği görüşünü dile getirdiği, böylece hellim dosyasının Avrupa Birliği tarafından iptal edilmesinin önüne geçilebileceğinin savunulduğu belirtildi.

Ayrıca AB’nin KKTC’de hayvan hastalıklarıyla mücadele için 12 milyon euronun üzerinde kaynak sağladığı, ancak yeterli denetimlerin yapılmadığının öne sürüldüğü ifade edildi.

Gazete, bu durumun tek çözümünün, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk hayvancıların katkılarıyla AB tarafından bir denetleme komitesi atanması olabileceği görüşünün hakim olduğunu vurguladı.

Kulluros: Yeterli stok yok

Öte yandan Rum Sanayi ve Ticaret Odası üyesi ve Peynir Üreticileri Birliği Basın Sözcüsü Mihalis Kulluros, hellim ithalatının yeterli stok bulunması nedeniyle şu aşamada şap hastalığı kapsamında yapılan itlaflardan etkilenmediğini açıkladı. Kulluros, daha fazla hayvan itlafı yaşanması halinde sürecin nasıl şekilleneceğinin ise belirsiz olduğunu vurguladı.

