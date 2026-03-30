Rağbet gördü

Abdullah SUİÇMEZ
Lefkoşa’da kurulan açık pazarda aylardır 350 ile 500 lira arasında değişen fiyatlara satılan çilek dün kilosu 150 ile 200 liradan alıcı bekledi. Çileğin fiyatının düşmesi üzerine pazarda en çok rağbet edilen ürün oldu. Ancak çileğin fiyatı düşerken, eriğin 500 liraya kadar yükseldi. Üzüm 25, kivi 180 liradan satışa sunulurken, sebze gurubunda acı biber kilosu 250 lirayla en pahalı ürün olarak öne çıktı. Ayşe kadın fasulye 200, bezelye 14, domates ise 95 ile 120 lira arasında değişen fiyatlardan alıcı bekledi.
Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:
Erik: 300-500 TL
Acı biber: 250 TL
Kaliforniya biberi: 250 TL
Siyah üzüm: 250 TL
Armut çeşitleri: 150- 200 TL
Ayşe kadın fasulye: 200 TL
Mantar: 200 TL
Kivi: 180 TL
Kavun: 150 TL
Çilek: 150-200 TL
Bezelye: 140 TL
Domates: 95-120 TL
Salatalık: 120 TL
Elma: 120 TL
Bakla: 100 TL
Kabak: 100 TL
Pazı (3 tane): 100 TL
Ispanak (3 tane): 100 TL
Verigo üzüm: 95 TL
Muz: 90 TL
Pancar: 80 TL
Pamela: 75 TL
Mandalina: 70 TL
Havuç: 60 TL
Sarma: 60 TL
Kuzu kulağı: 50 TL
Kereviz: 50 TL
Limon: 50 TL
Turp: 40 TL
Soğan: 40 TL
Maydanoz: 30 TL
Patates: 20 TL