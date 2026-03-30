Rağbet gördü

Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa’da kurulan açık pazarda aylardır 350 ile 500 lira arasında değişen fiyatlara satılan çilek dün kilosu 150 ile 200 liradan alıcı bekledi. Çileğin fiyatının düşmesi üzerine pazarda en çok rağbet edilen ürün oldu. Ancak çileğin fiyatı düşerken, eriğin 500 liraya kadar yükseldi. Üzüm 25, kivi 180 liradan satışa sunulurken, sebze gurubunda acı biber kilosu 250 lirayla en pahalı ürün olarak öne çıktı. Ayşe kadın fasulye 200, bezelye 14, domates ise 95 ile 120 lira arasında değişen fiyatlardan alıcı bekledi.

Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Erik: 300-500 TL

Acı biber: 250 TL

Kaliforniya biberi: 250 TL

Siyah üzüm: 250 TL

Armut çeşitleri: 150- 200 TL

Ayşe kadın fasulye: 200 TL

Mantar: 200 TL

Kivi: 180 TL

Kavun: 150 TL

Çilek: 150-200 TL

Bezelye: 140 TL

Domates: 95-120 TL

Salatalık: 120 TL

Elma: 120 TL

Bakla: 100 TL

Kabak: 100 TL

Pazı (3 tane): 100 TL

Ispanak (3 tane): 100 TL

Verigo üzüm: 95 TL

Muz: 90 TL

Pancar: 80 TL

Pamela: 75 TL

Mandalina: 70 TL

Havuç: 60 TL

Sarma: 60 TL

Kuzu kulağı: 50 TL

Kereviz: 50 TL

Limon: 50 TL

Turp: 40 TL

Soğan: 40 TL

Maydanoz: 30 TL

Patates: 20 TL