Tarih, kültür, doğa

Kalkanlı Anıt Zeytin Ağaçları Derneği tarafından düzenlenen doğa yürüyüşü, yoğun katılımla gerçekleşti. Etkinlik kapsamında katılımcılar, parkur boyunca tarihi, kültürel ve doğal mirasları keşfetme fırsatı buldu. Yeni isimlendirilen asırlık zeytin ağaçlarının hikayeleri, yürüyüş boyunca hem anlatıldı hem dinlendi. Dernek yetkilileri, etkinliğe emeği geçen ve katılan herkese teşekkür etti.

Yürüyüşe Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, eşi Nilden Erhürman ve minik Toprak Erhürman’ın yanı sıra Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş, Lefkoşa, Girne, Güzelyurt, Gönyeli ve Lefke bölgelerinden çok sayıda vatandaş katıldı. Dağdoğan yürüyüş ekibi de etkinliğe destek verdi.

Etkinlik, saat 13.30’da Kalkanlı Piknik Alanı’ndan başladı. Katılımcılar, rehberler eşliğinde Anıt Zeytin Ağaçları bölgesine doğru yürüdü. Parkur boyunca bölgedeki tarihi taş yapılar, köy yaşamına dair izler ve doğal zenginlikler hakkında bilgiler paylaşıldı. Asırlık zeytin ağaçlarının yanı sıra çevredeki doğal yaşam ve kuş türleri hakkında da kısa bilgilendirmeler yapıldı.



