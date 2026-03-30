‘Varlığı ebedi’

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs’ta Türk varlığının ebedi olduğunu, Anavatan Türkiye’nin ve Türk askerinin adadan ayrılmasının hayal dahi edilemeyeceğini vurguladı. Üstel, Kıbrıs Türk halkının adada, garantiler ve Türk askerinin varlığı sayesinde katliamlardan kurtulduğunu ve varlığını Türkiye Cumhuriyeti’ne borçlu olduğunu belirtti.

Başbakan Üstel, garantiler ve Türk askerinin varlığının Rumlara da özgürlük ve barış getirdiğini kaydederek, son günlerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) yaşanan gelişmeler ve yetkililerin söylemlerine tepki gösterdi.

Üstel, açıklamasında GKRY’de Rum askerlerin Kıbrıs’ın Yunanistan’a ait olduğu yönünde sloganlar attığını, EOKA’ya duyulan özlemi vurgulayan etkinlikler düzenlendiğini ve Yunanistan Büyükelçisi ile ırkçı ELAM partisinin başkanının haddini aşan konuşmalar yaptığını belirtti. “Bu yaşananları tüm halkımızla yakından takip etmekteyiz. Rum liderliği askerlerine sahip çıkmalı ve şunu net olarak kafasına sokmalıdır; Kıbrıs asla Yunanistan’a ait olmadı, olmayacaktır da. Attıkları veya atacakları sloganlar sadece hayalden ibarettir” dedi.

Başbakan Üstel, Rum Meclis Başkanı’nın partisinin organize ettiği EOKA etkinliğinde çocukların kafalarına EOKA yazdırılmasının, Rum gençliğinin Türklere karşı düşmanca yetiştirildiğinin açık bir göstergesi olduğunu ifade etti. Üstel, “Bu dehşet vericidir. Kıbrıs’ta barış ortamını zedeleyen bu tür etkinlikler kabul edilemez” dedi.

Yunanistan’ın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Konstaninos Kollias’ın, Türk askerinin adadan ayrılması ve garantilerin kaldırılması yönündeki açıklamalarını da eleştiren Başbakan Üstel, bu söylemleri hadsizlik olarak nitelendirdi. Üstel, “Yunan büyükelçi Kıbrıs’ta Türk varlığının ebedi olarak var olacağını, Türkiye’nin ve Türk askerinin adadan ayrılmasının hayal dahi edilemeyeceğini kafasına sokmalıdır. Garantiler ve Türk askerinin varlığı Rumlara da özgürlük ve barış getirmiştir” dedi.

Üstel, GKRY’de oylarını artıran ırkçı ELAM partisinin başkanı Christos Christou’nun, “Kıbrıs Türkleri azınlıktır” şeklindeki söylemlerine de dikkati çekti. Üstel, bu zihniyetlerin iktidara gelmesi durumunda Kıbrıs Türk halkına yönelik olası eylemlerin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.

Türkiye artık eski Türkiye değil

Başbakan Üstel, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerini hatırlatarak, “Türkiye artık eski Türkiye değil. Herkes hesabını, kitabını buna göre yapsın” dedi. Üstel, “Anavatanımız sayesinde KKTC artık eski KKTC değildir. Rum liderliği de hesabını, kitabını buna göre yapmalıdır” ifadelerini kullandı.