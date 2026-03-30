Bir işletme mühürlendi

Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi ve Gıda Mühendisleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, Gazimağusa genelinde 5 restoranda inceleme yapıldı. Yapılan kontrollerde bir restoranın hijyen koşullarının yetersiz olduğu tespit edilerek işletme mühürlendi. Aynı işletmede, uygunsuz muhafaza edilen gıda ürünlerine el konuldu ve ilgili işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.

Denetimler kapsamında bir başka işletmeye, hijyen eksikliklerinin giderilmesi için 48 saat süreyle ihbar verildi.

Bu işletmede ayrıca uygun koşullarda saklanmayan yaklaşık 500 kilogram muhtelif et ürünü müsadere edildi.

Farklı bir işletmede ise, buzlukta uygun koşul ve derecede muhafaza edilmediği belirlenen donmuş gıda maddelerine el konuldu.

Denetimler sırasında toplanan tüm ürünler müsadere edilirken, halk sağlığını tehdit eden unsurlara karşı yasal süreçler başlatıldı.

Gazimağusa Belediyesi, halk sağlığının korunması amacıyla denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceğini duyurdu.