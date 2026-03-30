Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (LTB), 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında “Bir İhtimal Kabare” oyununu Bandabuliya Sahnesi’nde sahneleyerek tiyatroseverlerle buluştu. Aliye Ummanel’in yazıp, yönettiği oyun sanat ve eğlenceyi bir araya getirerek izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Salonu tıklım tıklım dolduran seyirciler, oyun boyunca hem güldü hem de keyifli anlar yaşadı. Oyun sırasında salonun büyük kısmı ayakta kalarak oyunu izledi; bu durum gösterinin yoğun ilgi gördüğünü ve seyircinin oyuna olan coşkusunu ortaya koydu.

“Bir İhtimal Kabare”, mizah ve güncel konuları sahneye taşıyan bir kabare formatıyla sahnelendi. Oyuncuların canlı performansları ve müzikli bölümler, seyirciler tarafından büyük beğeni topladı.

Ortak akıl ve karşılıklı güven

LTB Başkanı Harmancı tiyatroya emek veren herkesin 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü kutladı ve 45 yıldır inşa ettiği kültür ile LBT’nin bu ülkeye çok önemli bir geleneği getirdiğini vurguladı.

Başkan Harmancı, “Yaklaşık 318 milyon TL yatırım bedeline sahip kültür-sanat merkezi ihalemiz Nisan sonunda tamamlanıyor. Gelecek yılki 27 Mart'ta oyunların hem başkentin hem ülkenin kültür-sanat merkezi olacak binada oynanacağını umuyorum. Batmış bir belediyeden Lefkoşa’yı sürdürülebilir kalkınma, şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, paylaşma, dayanışma ve sosyal adalet ilkeleri ile bugünlere taşıdık. Ortak akıl ve karşılıklı güven sayesinde artık kendi ayakları üzerinde durabilen, yarattığımız ekonomik disiplin ve dayanıklılık sayesinde yatırım yapabilen ve yarınlara umutla bakabilen bir Lefkoşa var. Ve yeni kültür-sanat merkezinin LTB öz kaynaklarıyla bitirilecek olması da ayrı bir gurur kaynağıdır. Bu güzel ülkeye ithal saraylar yerine kendi gücüyle inşa edebileceği eserler yakışır."

LBT Sanat Yönetmeni Cem Aykut, LBT’nin 45 yıl önce dönemin belediye başkanı Mustafa Akıncı öncülüğünde Yaşar Ersoy,Erol Refikoğlu, Işıl Cem ve Osman Alkaş tarafından kurulduğunu ifade ederek o günden bugüne tüm kapatma girişimleri, kayyum belediye başkanları ile işten atma girişimlerine karşı tiyatronun ve sanatçıların yanında olan seyircinin gücü ve desteği ile 45 yıldır perdelerini açmayı başardıklarını kaydetti.