‘Toplum için her  göreve razıyız’

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 9’uncu Olağan Kurultayı dün Lefkoşa The Paradise Park’ta gerçekleştirildi. Kurultayda mevcut Genel Başkan Zeki Çeler, yeniden başkanlığa seçildi. Çeler, muhalefet görevine de iktidar görevine de hazır olduklarını işaret ederek, “Muhalefet diyorsanız muhalefet, iktidar diyorsanız iktidar. Ama bilin ki biz bu toplum için etkin bir güç olmak zorundayız” dedi.

TDP yönetici ve yetkilileri, partililer ile bazı milletvekilleri ve sivil toplum temsilcilerinin katıldığı toplantıda Genel Sekreter Nevzat Özkunt’un konuşmasıyla başladı. Divan Başkanlığı seçimi yapıldı. Faaliyet ve mali raporlar okunarak aklandı, bazı tüzük değişiklikleri oylandı. Kurultayda ayrıca 50 kişilik Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu belirlendi. Kurultayda, TDP’nin kurucu üyeleri ve eski genel başkanları sahneye çağrılarak aile fotoğrafı çektirildi.

“Biz bir bütünüz”

Genel Başkan Zeki Çeler konuşmasında, TDP’nin yalnızca bir kurultay yapmadığını, ülkenin ihtiyaç duyduğu siyasetin yolunu göstermek için toplandığını söyledi. Meclis’in yalnızca sandalye sayısıyla ölçülemeyeceğini vurgulayan Çeler, Meclis’in Kıbrıslı Türk halkının kendi kendini yönetme iradesinin en temel zemini olduğunu kaydetti.

Çeler, muhalefet görevine de iktidar görevine de hazır olduklarını işaret ederek, “Muhalefet diyorsanız muhalefet, iktidar diyorsanız iktidar. Ama bilin ki biz bu toplum için etkin bir güç olmak zorundayız” dedi. “Biz bir bütünüz” diyen Çeler, partinin şahıslar üzerinden değil; memleket ve toplumsal görev anlayışı üzerinden hareket ettiğini vurguladı.

Zeki Çeler, Kıbrıs meselesi konusunda da konuşarak, TDP’nin çözüm modelinin açık olduğunu, federasyon temelinde çözümden yana olduklarını dile getirdi. Çeler, temiz siyasetin, dürüst yönetimin, halkı önceleyen ekonominin, nitelikli eğitimin, erişilebilir sağlığın, barışın ve çözümün mümkün olduğunu dile getirerek, “O irade bu salondadır. O irade bu partidedir. O irade TDP’dedir. Etkin güç TDP’dir.” dedi.

Şeffaflığı inşa edeceğiz

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, TDP’nin 50 yıllık tarihinde zor dönemlerde geri adım atmadığını belirtti ve partinin örgütlenmeye verdiği önemi vurguladı. Genel Sekreter Nevzat Özkunt ise TDP’nin toplumsal mücadeledeki yerini kaybetmeden bugünlere geldiğini, halkın güvenini büyüterek şeffaflığı inşa edeceklerini ifade etti.

TDP 9. Olağan Kurultayı’nda belirlenen Parti Meclisi, Yüksek Disiplin ve Denetleme Kurulu üyeleri şöyle:

Parti Meclisi üyeleri

Lefkoşa: Çelen Çağansoy, Aktan Erdoğa, Müge Mavitunalı, Tezcan Dereli, Gizem Davulcu, İlke Davulcu, Kemal Baykallı, Arda Çileker, Erman Yaylalı, Deniz Erkal, Evrim Hınçal, Ceran Tunalı, Mehmet Miralay, Nimet Harmancı, Bora Rifatoğlu, Tahir Hoca

Mağusa: Mustafa Emiroğluları, Ece Balcı, Tacan Reynar, Yasemin Çobanoğlu, Ahmet Denizer, Zuhal Koreli, Ersen Sururi, Gökan Toygar, Hüseyin Tuğcan, Koray Diran, Ahmet Şah, Zakire Kaleli, Nevzat Özkunt

Girne: Ayşe Öztabay, Deniz Birinci, Özkan Konca, Sibel Karaca, Kıymet Emin, Serkan Bülbülcü, Tevfik Aytekin, Suat Bağseven, Cemal Sunar, Muhammet Gözay, Ahmet Akarsu

İskele: İlknur Işıl Türkmen, Mürüde Çelikağ, İlker Balkır, Redif Ekinci, Ali Eryıldız

Güzelyurt: Hasan Umur, Cemal Darbaz, Faik Arçay

Lefke: Hasan Özadalı, Kamil Yayıcı

Yüksek Disiplin Kurulu

Asil Üyeler: Mehmet Davulcu, Mehmet Derya, Bekir Hınçal, Erdoğan Bekiroğlu, Kamil Gilanlıoğulları

Yedek Üyeler: Turgut Uluhan, Mehmet Hoca, Gülçin Erkmen

Denetleme Kurulu

Asil Üyeler: Boysan Boyra, Mustafa Karadayı, Hüseyin Harmancı

Yedek Üye: Derviş İnceer