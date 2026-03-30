Organize çete

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Limanı, balıkçı barınağında Cürümleri Önleme Şubesi ve Siyasi Şube tarafından gerçekleştirilen sahte para operasyonunda tutuklanan Ü.Ç. (E-33), A.Y.Ç. (K-40), S.A. (E-45) ve S.A. (E-16) dün nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların sahte banknotları para sayma makinesinden geçip geçmediğini de kontrol ettikleri açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Hasan Söker, 28 Mart’ta saat 12.50’de yapılan operasyonda zanlıların aracında arama yapıldığını söyledi. Polis, Ü.Ç. ile A.Y.Ç.’nin tasarrufunda 40 adet 100 Euro, 10 adet 100 Dolar, 10 adet 50 Dolar, 36 adet 200 TL ve 2 adet Türk Lirası banknot bulunduğunu açıkladı.

Yapılan soruşturmada, S.A.’nın, para sayma makinesi getirerek, diğer zanlılarla beraber sahte paraların konu makineden geçip geçmediğinin kontrol ettiğini de tespit edildiğini belirten polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti.

Mahkeme, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.