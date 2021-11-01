‘Gündemimizde yok’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma'da düzenlenen G-20 zirvesinin ardından açıklama yaptı. ABD Başkanı Biden'la görüşmesinde, Suriye'de PKK/PYD'ye verilen destek nedeniyle Türkiye'nin duyduğu üzüntüyü ifade ettiğini aktaran Cumhurbaşkanı, "Bundan sonraki süreç inanıyorum ki böyle devam etmeyecektir" dedi. Cumhurbaşkanı, ABD'den yeni F-16 alımı konusunda ise, "Biden'ın olumlu yaklaşımını gördüm" diye konuştu. ERDOĞAN, Biden’la görüşmesinde Doğu Akdeniz’in hiç gündeme gelmediğini söyledi. Erdoğan, "Görüşmemizde Doğu Akdeniz hiç gündemimize gelmedi. Gelmediğine göre demek ki Sayın Biden'in de şu anda gündeminde değil, benim de gündemimde değil” dedi.

Soruları yanıtladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

G20 Roma Zirvesi'nin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, Zirve oturumlarında öncelikli olarak küresel ekonomik görünüme ilişkin son gelişmeleri ve temel riskleri değerlendirdiklerini anlattı.

Erdoğan, basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ABD'nin terör örgütlerine silah desteğine ve ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesine" ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, şunları söyledi:



"Suriye'de bulunan bu terör örgütleri PKK/PYD-YPG gibi, bunların özellikle Amerika'dan aldıkları destekler konusunda kendilerine bu desteklerle ilgili üzüntümüzü, bu desteklere yönelik NATO üyesi ülkeler olarak bunun bizde meydana getirdiği üzüntüleri ifade ettik. Bu konularda bizim dayanışmamızı zedeleyecek adımlar olduğunu da söyledik. Bunlarla ilgili olarak da özellikle dışişleri bakanlarımızın karşılıklı olarak çok daha sıkı irtibat halinde olmaları gerektiğini vurguladık. Savunma bakanlarımızın bu noktadaki ilişkilerini gündeme getirdik. Bundan sonraki süreçte inanıyorum ki bugüne kadar olan süreç herhalde böyle devam etmeyecektir."

Afganistan’ı konuşmadık

"Sayın Biden ile son 5 ayda ikinci görüşmeyi gerçekleştirdiniz. Taliban yönetimi altındaki Afganistan konusu gündeme geldi mi?" sorusuna karşılık Erdoğan, Afganistan konusunun gündeme geldiğini, Brüksel görüşmesinde de Afganistan Karzai Havalimanı'nın gündemlerinde olduğunu belirtti.

Daha çok F-16'lar gündeme geldi

"ABD Başkanı Biden ile ikili görüşmeniz öncesinde ABD'li gazetecilerin Sayın Biden'a F-16 konusunda bir sorusu olmuştu. Biden'ın da 'Umuyorum iyi bir görüşme gerçekleştiririz.' açıklaması oldu. Bu konuda bir gelişme kaydedildi mi?" sorusu üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sayın Biden ile ikili görüşme olmadı. Biliyorsunuz dar kapsamlı bir görüşme yaptık. Bu dar kapsamlı görüşmede de F-35'ten kaynaklanan bildiğiniz gibi bizim 1 milyar 400 milyon dolar bir ödememiz vardı. Bu ödemeden hareketle biz bu süreci nasıl iyi bir konuma taşırız, bunun üzerinde durduk. Bunun üzerinde de daha çok F-16'lar gündeme geldi. F-16'ların elimizdekilerin modernizasyonu veyahut da yeni F-16'lar verilmesi konusu gündemimize geldi. Bununla ilgili de şu anda zaten savunma bakanlarımız süreci takip ediyorlar. Bu konuyla ilgili de Sayın Biden'ın olumlu yaklaşımını gördüğüm gibi, olayın bir diğer boyutu da malum, Temsilciler Meclisi olsun, senato olsun dedik ki artık her iki tarafta da sizin ağırlığınız var, biz sizden gerekli bu noktada ihtimamı bekliyoruz."

Doğu Akdeniz’i hiç görüşmedik

"ABD Başkanı Biden, herhangi tansiyon düşürme girişiminde bulunacak mı Doğu Akdeniz havzasında?" sorusu üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görüşmemizde Doğu Akdeniz hiç gündemimize gelmedi. Gelmediğine göre demek ki Sayın Biden'in de şu anda gündeminde değil, benim de gündemimde değil." yanıtını verdi.

