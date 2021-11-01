Rum Komünist AKEL partisi lideri Stefanos Stefanu, Rum lideri Nikos Anastasiadis’e yönelik eleştiri dozunu artırdı. Stefanu “Anastasiadis’in artık eve dönme zamanı gelmiştir” dedi.

Nikos Anastasiadis’in hukuk bürosunun isminin, Pandora Papers skandalında yer aldığına dikkat çeken Stefanu, Anastasiadis’e ithafen, “eğer temel siyasi alınganlığı olsaydı şu anda evde olurdu” ifadesini kullandı.

Stefanu, bu kötü gidişe son vermeleri, seslerini birleştirmeleri ve itibarlarını yükseltmeleri gerektiğinden söz etti.

Stefanu açıklamasında ayrıca Anastasiadis ve DİSİ’nin kendi küçük dünyasına hapsolduğunu, halkın artık kendilerine karşı tahammülü tükettiğini anlamakta zorluk çektiğini ifade etti.



Stefanu, başka ülkelerde liderlerin sorumluluk üstlendiğini ve istifa ettiğini de belirtti.Avrupa Parlamentosu kararından da söz eden Stefanu, Anastasiadis’in, ülke makamlarının hakkında araştırma talep edilen Başkan olarak adının geçtiğini belirterek, Anastasiadis ve hükümetinin koltuk değneği olan DİSİ’ye “artık yeter, bu ülke sizin çiftliğiniz değil” mesajının gönderilmesi gerektiğini söyledi.Stefanu kendilerinin sırf muhalefet yapmak için muhalefet yapmadıklarını, AKEL’in; Kıbrıs sorununun çözüm çabasına bağlı kaldıkları, GESİ gibi sosyal reformlara destek verdikleri zaman, birçok kez bunu gösterdiklerini ifade etti.Pandora Papers skandalından da söz eden Stefanu, bunun durduk yere ortaya çıkmadığını, uzun yıllardır “kara bulutların” ülkenin üzerinde dolaştığını ve bugünkü “fırtınanın” patlak verdiğini söyledi.Stefanu uluslararası medyanın Anastasiadis’ten “The Offshore Başkan” şeklinde bahsettiğine de dikkati çekti.