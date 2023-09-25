Girne Amfitiyatro’da sahne alan ‘Santana by Latin Power Tribute Band' müzik ziyafeti sundu.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Latin Amerikalı ünlü Santana’nın birebir şarkılarını seslendiren grup, en hit Santana parçaları ile adeta bir Latin rüzgârı estirdi. Yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı konserde, zaman zaman tüm şarkılar tek ağızdan söylenirken, izleyiciler yerlerinde duramadı. 'Wine Fest' özel etkinliği olan 'Santana by Latin Power Tribute Band' konserinin bir noktasında, grup seyircileri de sahneye davet etti.





Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2023, 09:45