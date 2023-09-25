Katılanlar doyasıya eğlendi

Gönyeli-Alayköy Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Festivali tamamlandı. Gönyeli Çemberindeki çim alanda gerçekleştirilen ve 2 gün süren festivale vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Gençlik festivalinin ilk gecesinde Türkiye’nin ünlü sanatçısı Bengü ve son dönemde yıldızı parlayan grubu KÖFN sahne aldı. Bengü, 'Sahici', 'Veto', 'Korkma Kalbim' gibi şarkılarını seslendirdi. Şarkıcının hayranları şarkılara eşlik ederek sevgi gösterisinde bulundu. Festivalde DJ Coşkuner ve Radyo Juke canlı yayını yapıldı. Ardından ise Erbulut jimnastik gösterisi ile minikler hünerlerini sergiledi. Festivalde Oğulcan Başarı da konser verirken, gençler büyük ilgi gösterdi. Festivalin ikinci gününde ise dans gösterileri, konserler ve yarışmalarla güzel bir güne daha imza atıldı.