Dosyada Trump da var

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, NBC News’e verdiği röportajda, reşit olmayan kız çocukla-rına yönelik fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve hapishanede hayatını kaybeden milyarder Jeffrey Eps-tein’e ait dosyalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Blanche, Epstein dosyalarında ABD Başkanı Donald Trump’a dair ne kadar belge ve görsel varsa ta-mamının kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Blanche, Trump’ın bu konuda şeffaf olduğunu vurgulayarak, Başkan’ın geçmişte de defalarca “sakla-yacak hiçbir şeyi olmadığını” dile getirdiğini ifade etti.

Epstein dosyalarında Trump’a ait fotoğraf, belge ya da başka materyallerin olup olmadığına dair soru-ya net yanıt veren Blanche, “Evet, Trump’la ilgili olanlar dahil herkesle ilgili materyaller yayımlanacak” dedi. Blanche, bu yaklaşımın yalnızca Trump için değil, dosyalarda adı geçen herkes için geçerli oldu-ğunu belirtti.

Mağdurların görüntüleri hariç tutulacak

Blanche, yayımlanacak materyallerde tek istisnanın hayatta olan mağdurlar olduğunu vurguladı. Eps-tein’in fuhuş ağına sürüklenen ve halen yaşayan kadınların fotoğraflarının paylaşılmayacağını ifade eden Blanche, mağdur haklarının öncelik olduğunu söyledi.

İki gün önce yayımlanan bazı dosyalarda hayatta olan mağdurlara ait fotoğrafların yer aldığının fark edildiğini belirten Blanche, bu görüntülerin Trump’la ilgisi olmaksızın, mağdur avukatlarının talebi doğ-rultusunda kaldırıldığını kaydetti.

Adalet Bakan Yardımcısı Blanche, Epstein dosyalarına ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirterek, “Mağdur hakları gruplarından bilgi aldığımızda, ilgili materyalleri kaldırıyor ve gerekli soruşturmaları başlatıyoruz” dedi.

Bakanlığın sitesinden 16 dosya kaldırılmıştı

ABD basınında yer alan haberlere göre, Adalet Bakanlığı internet sitesinden Trump’ın fotoğraflarının da yer aldığı 16 dosya kaldırıldı. Bakanlık ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yeni bilgiler doğrultu-sunda fotoğraflar ve diğer materyaller yasal çerçevede incelenmeye ve gerektiğinde sansürlenmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

