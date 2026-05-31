Herkesi uyardı

İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemilerin donanmadan izin alması gerektiğini, trafiğe müdahale eden askeri gemilerin ise vurulacağını açıkladı.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşın idaresinden sorumlu birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin İran Silahlı Kuvvetleri tarafından tam yetkiyle yürütüldüğü" belirtildi.

Hürmüz Boğazı'ndan geçecek tüm gemilerin yalnızca belirlenmiş güzergahları kullanmasının ve Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nden izin almalarının zorunlu olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu düzenlemelerin ihlali, onların geçiş güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atacaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın yönetimine müdahale etme veya trafiği aksatma girişiminde bulunan askeri gemilerin İran Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alınacağı konusunda uyarıda bulunulmaktadır."

İran'dan Trump'a tepki

İran lideri Mücteba Hamaney'in Danışmanı ve eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Muhsin Rızai, ABD Başkanı Donald Trump'ın deniz ablukasını sürdürme gibi "aşırı talepleri" nedeniyle bir kez daha "diplomasiye ihanet ettiğini" söyledi.

İran liderinin danışmanı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“ABD Başkanı diplomasiye üçüncü kez ihanet ediyor. Deniz ablukasını sürdürmesi ve müzakerelerde aşırı taleplerde bulunmasıyla, müzakereye ehli olmadığını ve başka amaçlar peşinde koştuğunu bir kez daha kanıtladı.”

Trump nihai kararı veremedi

ABD Başkanı Donald Trump Durum Odası'nda kurmaylarıyla toplandı. Ancak Amerikan basınına göre o toplantıdan da sonuç çıkmadı.

Trump toplantı öncesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir kez daha "İran, hiçbir zaman nükleer silah ya da bomba sahibi olmayacağını kabul etmeli." dedi.

ABD Başkanı Haziran'daki Amerikan saldırısında toprak altında kalan uranyumun yine Amerika Birleşik Devletleri tarafından çıkarılacağını duyurdu ve çıkarılan uranyumum imha edileceğini belirtti.

Trump, Hürmüz Boğazı'nda kalan mayınları da İran'ın derhal temizleyeceğini belirtti. ABD Başkanı yaptırımlar nedeniyle dondurulan İran varlıklarına ilişkin de "Yeni bir duyuruya kadar hiçbir para alışverişi yapılmayacaktır." açıklamasını yaptı.

Amerikan basınına göre de taraflar arasındaki ihtilaflı başlıklardan biri de İran'ın dondurulmuş varlıkları.

Tahran yönetimi, anlaşmayla birlikte 12 milyar dolarlık dondurulmuş varlığın serbest bırakılmasını talep ediyor.

Ancak bunun aksine ABD Maliye Bakanı Scott Bessent, İran'ın bir milyar dolar değerindeki kripto varlığına el konulduğunu duyurdu.