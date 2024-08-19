Hükümetin istifası isteniyor

İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes, esir takası anlaşması ve Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin istifası talebiyle gösteriler düzenledi.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi için anlaşma imzalanması ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası için her hafta cumartesi günü düzenlenen protestolar Doha'daki son müzakere turunun ardından da devam etti.

İsrail genelinde binlerce kişi, Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi için imzalanacak ateşkes anlaşması için siyasi iradenin isteksizliğini eleştirerek, ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifasını ve erken seçim talep ettiklerini yineledi.

Tel Aviv, Hayfa ve Batı Kudüs'ün yanı sıra Netanyahu'nun konutunun bulunduğu kuzeydeki Kayserya kenti ile ülkenin çeşitli noktalarında hükümetin istifası ve esirlerin geri getirilmesi talep edildi.

Protestoların merkezi, binlerce İsraillinin akşam saatlerinde toplandığı başkent Tel Aviv'de yer alan Savunma Bakanlığı binasının çevresi oldu.

Ellerinde İsrail bayrakları bulunan protestocular, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı.

Sen baştasın, sen suçlusun

İsrailli esirlerin bir an önce evlerine dönmesi çağrısı yaparak davul ve düdük çalan protestocular, "Hepsi hemen eve", "Yardım" yazılı dövizler taşıdı, Netanyahu'yu suçlayan "(Netanyahu) Bibi esirleri serbest bırak", "Sen baştasın, sen suçlusun" şeklinde sloganlar attı.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, İsrail hükümetini ateşkes anlaşmasına yanaşmamakla suçladı.

Tel Aviv'deki gösteriye katılan İsrailli esir Yoram Metzger'in gelini Ayalet, AA muhabirine, İsrail hükümetinin anlaşmayı imzalaması için mücadele ettiklerini, hükümete "Artık yeter" dediklerini belirtti.

Ayalet Metzger, "Netanyahu anlaşmayı imzalamamak için elinden geleni yapıyor. Umarım bu haftaki çabalar ona anlaşmayı imzalatır." diye konuştu.

Göstericiler ateş yaktı

İsrailli göstericiler, Savunma Bakanlığı kompleksinin kapısına bakan Menachem Begin Caddesi'nde bazı noktalarda ateş yaktı.

Batı Kudüs'te de İsrailliler, esirlerin serbest bırakılması için hükümetin anlaşma yapması talebiyle yürüdü.

Hükümetin istifası ve Gazze Şeridi'ndeki esirlerin geri getirilmesi için bir an önce anlaşma imzalanmasını isteyen İsrailliler, kentin çeşitli noktalarındaki yol ve kavşakları kapattı. İsrail polisinin bazı noktalarda göstericilere karşı güç kullanması sonucu arbede yaşandı.

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların durdurulması için taraflar arasında uzun süredir müzakereler devam ediyor.

