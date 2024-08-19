Zahra Sokak’ta etkinlik düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Turkcell, kuruluşunun 25. yılını etkinlikle kutladı.

Lefkoşa Zahra Sokak’ta dün gece düzenlenen etkinlik boyunca müzik ve dans gösterileri yapıldı. Etkinlikte Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir konuştu.

Murat Küçüközdemir, şirketin 25 yıllık başarı öyküsünü ve gelecekteki hedeflerini paylaştığı konuşmasında, “Kuzey Kıbrıs Turkcell’in 25’inci yılında bugün burada sizlerle olmak büyük mutluluk. Bu mutluluğu sizlerle paylaşmak ise çok özel… Gururla söyleyebilirim ki 25’inci yılımızda da adanın lider iletişim ve teknoloji şirketi olarak sizlere hizmet veriyoruz, ülkemize yatırım yapmaya, yeni teknolojileri müşterilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Küçüközdemir, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in sadece teknolojik yatırımlar ve ekonomik katkılarla değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleriyle de topluma değer kattığını belirtti. Çevreden eğitime, spordan kültürel etkinliklere kadar geniş bir yelpazede yürüttükleri projelerle toplumsal gelişime önemli katkılarda bulunduklarını dile getirdi.

