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Ekipler göz doldurdu

Lefke Şenlikleri kapsamında sahnelenen dans gösterileri ilgiyle izledi

Ekipler göz doldurdu
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Lefke Şenlikleri, konserler ve renkli gösterilerle devam ediyor.  Şenliklerin ikinci gecesinde yerel ve modern danslar sahnelenirken, bölge halkı eğlenceli vakit geçirdi.
DOKAD Modern Dans gruplarının gösterileriyle başlayan gecenin devamında Yedigalda Folklör Derneği Yıldız Ekibi ile Yetişkin ekibi sahneye çıkıttı.
Dans gösterinin ardından The Best Niğht müzik şöleni gerçekleştirildi.
13 Ağustos’ta başlayan Lefke Şenlikleri yarın sona erecek. 
 

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