Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Levent Yüksel, 17 Ağustos Cumartesi gecesi, Merit Park Hotel - Letafet sahnesinde unutulmaz bir geceye imza attı. Hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği konserde, ünlü sanatçı misafirlerine adeta müzik ziyafeti sundu.

Kariyerinin en güzel şarkılarını seslendiren Levent Yüksel, sahne performansı ve güçlü sesiyle bir kez daha izleyicileri büyüledi. "Medcezir", "Zalim", "Tuana" gibi klasikleşmiş şarkılarını seslendirip seyircilerle güçlü bir bağ kurarken, dinleyiciler de hep bir ağızdan sanatçıya eşlik etti.

Performansı sırasında dinleyenleri ile sohbet eden sanatçı, müzik kariyerine dair anılarını ve hikayelerini de paylaşarak geceye farklı bir boyut kazandırdı.

Konser boyunca enerjisi ve samimi tavırlarıyla izleyenleri coşturan Yüksel, sahnede kendine özgü tarzıyla Letafet’te unutulmaz bir gece yaşattı.

