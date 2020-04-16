"Türkiye her zaman KKTC'nin yanında"

Başbakan Ersin Tatar, yeni tip Coronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde Türkiye'nin her zaman olduğu gibi KKTC'nin yanında olduğunu söyledi.

Başbakan Tatar, Kovid-19'la mücadele sürecinde yaşananlar, alınan önlemler, ekonomik gelişmeler ve Türkiye ile ilişkilere dair AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

KKTC'de ilk kez 10 Mart'ta bir Alman turistte Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle sıkı tedbirler aldıklarını kaydeden Tatar, bu konuda birçok ülkeden hızlı davrandıklarını belirtti.

Tatar, virüs ortaya çıkar çıkmaz hükümet olarak tehlikeyi öngördüklerini vurgulayarak, tüm charter uçuşları durdurduklarına, okulları kapattıklarına, binlerce memura idari izinler verdiklerine ve özel sektörde bazı çalışma yerlerini kapattıklarına dikkati çekti.

Halka sürekli evde kalmaları yönünde tavsiyede bulunduklarını dile getiren Tatar, halkın alınan kararlara genel manada uyduğunu vurguladı.

Tatar, "KKTC'de Kovid-19 olayı gelinen aşamada bir yatay seyir izlemektedir. Günde 2-3 vaka bulunabiliyor, onlar da temaslılardan. Sağlık sistemi ve hastanelerimizde oluşturduğumuz kapasiteyle, şu andaki hasta sayısının kat kat üstünde hasta sayısıyla baş edebilecek bir pozisyondayız." diye konuştu.

"Üretmek durumundayız"

KKTC'nin ekonomik yapısının büyük ölçüde turizm, yükseköğrenim ve diğer bazı hizmetlere bağlı olduğunun altını çizen Tatar, virüs tedbirleri kapsamında tüm sınır kapılarının kapandığını ve elzem hizmetler haricinde bütün sektörlerin kapalı olduğunu hatırlattı.

Tatar, bu noktada büyük bir ekonomik sıkıntı olduğuna işaret ederek, "Kapsamlı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Yavaş yavaş sektörlerimizi açacağız. Dünyanın bu saatten sonrası Kovid-19 öncesi ve sonrası gibi bir durumu olacaktır. Yerli üretim, tüketim ve istihdam için yeni politikalar üretmek durumundayız. Bunları yaparken STK, sendika ve diğer siyasi partileri kucaklayan bir politika geliştirmek için uğraşıyoruz." şeklinde konuştu.



"Rum tarafından ilaç talebi anlamsızdır"

Başbakan Tatar, Rum tarafından ilaç getirilmesi konusuna ilişkin de şunları kaydetti:

"KKTC'nin içinde bulunduğu koşullarda Türkiye'nin her zaman her türlü tıp malzemesini buraya verme teveccühü ve iradesi dururken böyle bir ilacın Rum tarafından istenmesi gereksizdi. Benim Sağlık Bakanından aldığım bilgi, şu anda böyle bir ilaca ihtiyacımız olmadığı ve istenildiğinde Türkiye'den getirilebileceğidir. Dolayısıyla bunun gündemi meşgul etmesi ve Rum tarafından ilaç talep edilmesi biraz anlamsızdır. Burada işi başka yere çekmek gibi bir durum var. İnsanı açıdan böyle şeyler olabilir ama bunun bir aciliyeti yok."

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2020, 09:32