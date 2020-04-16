Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bu ülkenin yöneticileri olarak dünyadaki gelişmeleri takip ederek, ülkedeki durumu esas alarak bir yol haritası çıkarmak için çalıştıklarını ifade etti.

Siyaset yapma gibi bir dertlerinin olmadığını belirten Özersay, “Bu illetten nasıl kurtulacağımız konusunda topluma yol göstermek bizim tarihi sorumluluğumuzdur. Bunu başaracağız” dedi.

Özersay yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı sarsan Covid-19 salgınından kurtulma sürecini iki aşama olarak ele almak gerektiğini söyledi. Dünya ülkelerine bakıldığında salgından nasıl çıkılabileceği konusunda net bir yanıt olmadığını belirten Özersay, ciddi anlamda bulaşmış olan ülkelerin, bunun yavaş yavaş zaman içinde yayılmasını sağlayıp kontrollü bir biçimde süreci götürmeye çalıştıklarını anlattı. Özersay açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“Böylece toplumlarının bağışıklık kazanmasını sağlamayı amaçlıyorlar. Bunun ağır bir bedeli var o da çok ciddi sayıda insanın hayatını kaybetmesi. Dünyanın en gelişmiş, en güçlü, zengin ülkeleri binlerce insanını kaybetmiş durumda. Kaybetmeye de devam ediyor. Sağlık sistemiyle uyumlu bir biçimde yayılmayı kontrollü bir şekilde götürmeye çalışıyor ama can kaybını engelleyemiyor.”

KKTC’de böyle bir bulaşmanın olmadığına dikkat çeken Özersay, böyle bir bulaşma olursa birinci aşamada kesinlikle üstesinden gelinebileceğini söyledi. Kudret Özersay, bahsettiği “birinci aşamayı” şu sözlerle açıkladı:

“Birinci aşama dediğim şudur. Bir yandan mevcut pozitifler ve onların temaslılarını kontrol altında tutup, diğer yandan semptom gösteren kişilere yapacağımız testlerle yeni vakaları belirlemek. Bunları yaparken sağlık sistemimizin güçlendirilmesi ve karantina süresini dolduranların çıkıp hayata dahil olması. Bu birinci aşamayı tamamladığımızda kendi içinde dönen bir sistem yaratabiliriz. Bir bedel ödemeden, başka can kayıpları vermeden…”

Herkes kurallara uysun

İkinci aşamaya geçilerek dünyayla yeniden temas edildiği noktada tekrar bulaşma durumunda “Bu salgını bir daha yaşamak zorunda mıyız?” sorusunun henüz cevabı olmadığını ifade eden Kudret Özersay, olumlu düşünmek gerektiğinin altını çizdi.

Maaşların eşitlenmesi konusuna da açıklık getiren Başbakan Yardımcısı, salgının ilk günlerinden itibaren ortaya koyduğu ilk görüşün, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar, milletvekilleri, müsteşar ve müdür maaşlarının çok daha aşağı çekilmesi ve eşit maaş alması olduğunu belirten Özersay, bu görüşünün değişmediğini ifade etti. Özersay şöyle dedi:

“Maaş kesintisine gittik ama maaşları eşitlemedik. Bu şartlar değişir ve öngöremediğimiz bir noktaya doğru gidersek bu söylediğime geleceğiz. Umut ederim ve dilerim ki, böyle bir duruma gelinmez. Vaka sayısını artmaması ve var olan hastaların taburcu olmasıyla birlikte, sektörlerin açılmasıyla, en azından kendi içinde bir döngüsü olan bir ekonomiyi ayağa kaldırabilelim. Olumlu düşünmeyi tercih ederim. Kimse merak etmesin, bu sıkıntının içinden çıkacağız ve ayağa kalkacağız. Eğer gereken eşit maaşsa hepimiz elimizi taşın altına koyarız.”