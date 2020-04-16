90 milyonluk ‘son proje’

UBP-HP hükümeti değişik sektörlerden gelen tepkiler üzerine ‘Özele Maaş Desteği’ projesinin kapsamını değiştirme kararı aldı. Buna göre; daha önce 50 bin kişiyi kapsayan projede sayı 60 bine çıkarıldı. Bu çerçevede harcanacak olan para miktarı da 75 milyon TL’den 90 milyona yükseldi.

Kapalı işletme çalışanlarının Bin 500 TL maaş desteğinden yararlanacağı belirtilirken açık işletmelerin çalışanlarına da 500 TL Sigorta Prim Desteği verileceği belirtildi. Mimar, mühendis, avukat, muhasebeci ve taksiciler; dershane, etüt merkezlerinin yardımdan yararlanacağı; Casino’ların imtiyaz ücretlerini ödemesii halinde, buralarda çalışanlara da 800 TL ödeneceği kaydedildi.

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, 4 saat süren toplantının ardından Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı. Özersay 'Özele Maaş Desteği' hakkında şunları söyledi:

1- Kendi nam ve hesabına yatırım yapan mimar, mühendis, avukat, muhasebeciler de 1.500 TL ödeme alabilecek.

2- Bir kişiden daha fazla kişi çalıştıran ilgili sektörlerin 'çalışan işçileri' de bu katkıdan yararlanacak.

3- Kendi nam ve hesabına çalışan ancak yanında daha fazla işçi çalıştıranların ise yanlarında çalışan işçiler destekten yararlanacak.

4- Esnaf da eğer kendi nam ve hesabına tek başına çalışıyorsa, 1.500 lira maaş desteğinden yararlanacak.

5- Esnaf için 4 kişiye kadar çalışanı varsa, hem işveren hem de çalışanlar destekten yararlanacak. Dört kişinin üzerinde çalışan olması durumunda, sadece çalışanlar destekten yararlanacak.

6- Dersane, etüt merkezi ve kreşlerde çalışanlar da maaş desteğinden yararlanacak. Bu merkezlerde dört kişiden fazla çalışan olması durumunda, çalışanlar destekten yararlanacak.

7- Basın emekçileri ve taksiciler de katkıdan yararlanacaklar.

8- Casino çalışanları 'imtiyaz' ödemelerinin yapılması şartıyla 800 TL olarak katkıdan yararlanacak.

9-Bedelli askerlik hakkı elde edenlerin ülkede kalma süresi ve tecil işlemleri, bu sıra dışı dönemde, tüm yükümlülükler gözden geçiriliyor. Bu tarihler uzatılacak.