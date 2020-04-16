İnşaat sektörü  işbaşı yapmıyor

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, ülkedeki sağlık altyapısının olası bir Coronavirüs salgınına karşı hazır olmadığını, bu nedenle inşaat sektörünün 17 Nisan’da açılmasının mümkün olmadığını açıkladı.

KKTC olarak, Covid-19 salgını açısından diğer ülkelere kıyasla iyi durumda olunduğunu belirten Gürcafer, bunda virüsün yayılmasına çok fırsat vermeden kapanma kararı alınması ve izolasyon kurallarına toplum olarak gösterilen uyumun virüsle mücadelede elde edilen başarı bakımından en önemli etken olduğunu kaydetti.

En gelişmiş sağlık altyapısına sahip ülkelerin dahi salgına karşı yetersiz kaldığına işaret eden Gürafer,

“Ancak, geçen sürede sağlık alt yapımızdaki eksikliklerin yeterince giderilmediği, giderilme çalışmalarına devam edildiği ve olası bir salgında sağlık altyapımızın çökebilme olasılığının hala daha yüksek risk taşıdığını gerek sağlık bakanlığımız gerekse bilim kurulu ve diğer bilim insanlarımızla yapmış olduğumuz görüşmelerden tespit etmiş bulunmaktayız” dedi.

Hükümetin can güvenliğinden de sorumlu olduğunun altını çizen Gürcafer, “Hal böyle iken, tedbirleri gevşeterek herhangi bir açılıma gidilmesi büyük risk içermektedir. Tam anlamıyla hazır olmadan gerçekleşecek bir açılım, önünün alınması hususunda umut verici noktaya gelmiş olduğumuz virüsle mücadelede tüm çabaları çöpe atıp bizi bir felakete sürükleme riski taşımaktadır. Böylesi bir hatanın vebali çok ağır olur. Bir tek insanımızın bile hastalanmasına veya can kaybına uğramasına yönelik zafiyet içerisinde olmamalıyız” dedi.