En başta yapmalıydı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ekonomik yardım dışında bırakılan sektörlerin tüzük değişikliği ile kapsama alındığını belirtti ve tepkilerden sonra karar alan hükümeti eleştirdi. Erhürman, en başta yapılması gerekenin yerine getirilmesi için efor sarf edildiğini ifade ederek, “Neyse umarım tüzük değişiklikleri sosyal adaleti sağlayacak bir şekilde yapılır” dedi.

Erhürman, “Mademki mali olanak yaratılabiliyordu, pek çok insan neden yaşamak zorunda bırakıldı bu "itilmişlik, kakılmışlık, yok sayılmışlık" hissini? diye sordu.

Erhürman, hükümetin önce bir adım attığını, sonra toplumun tepkilerine göre karar değiştirdiğini, bu taktiğin krize kriz eklemekten başka işe yaramadığını kaydetti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman şunları belirtti: “Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yapılan açıklamadan anlayabildiğimiz kadarıyla, ilgili tüzükte yapılacak değişiklikle, mimar, mühendis, avukat ve muhasebeciler, dershane, etüt merkezi çalışanları, casino ve basın çalışanlarının da farklı formüllerle kapsama dahil edilmesi kararlaştırıldı.

Mademki mali olanak yaratılabiliyordu, pekçok insan neden yaşamak zorunda bırakıldı bu "itilmişlik, kakılmışlık, yok sayılmışlık" hissini?

Bu dönemde hemen her konuda olduğu gibi, bu konuda da zaten baştan itibaren yapılması gerekeni yaptırabilmek için neden bu kadar efor sarf etmek zorunda bırakıldık? Neyse umarım tüzük değişiklikleri sosyal adaleti sağlayacak bir şekilde yapılır ve umarım bundan sonraki konularda da bu "önce yapalım, tepkilere bakalım, sonra gerekirse düzeltiriz taktiği" izlenmez.

Krizi böyle taktiklerle yönetmeye kalkmanın krize kriz eklemekten başka işe yaramadığının artık anlaşılmış olmasını dilerim.”