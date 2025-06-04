Faiz indirimi gelebilir

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı enflasyon rakamını açıkladı. TÜİK'e göre enflasyon, Mayıs’ta aylık bazda yüzde 1,53; yıllık bazda yüzde 35,41 oldu. Açıklanan rakamları değerlendiren

Ekonomist- Akademisyen Yrd. Doç Dr. Ahmet M. Karavelioğlu faiz indirimi olabileceğini söyledi. Karavelioğlu; Mayıs ayı enflasyon rakamının sürpriz olduğunu belirterek, yıllık enflasyonun yüzde 36’nın altına gerilediğini söyledi. Karavelioğlu, 19 Haziran’da gerçekleşecek Merkez Bankası toplantısında faiz indiriminin gündeme gelebileceğini vurguladı.

Karavelioğlu, yıllık enflasyon rakamı ile politika faizi arasındaki makasın da 10 puanın üzerine çıktığını, bunun da faiz indirimine kapı araladığını belirtti.

Karavelioğu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

‘TÜİK Mayıs ayı aylık enflasyonunu yüzde 1,53 olarak açıkladı ve yıllık enflasyon yüzde 36’nın altına geldi. Mayıs ayı enflasyon datası Merkez Bankası’nın elini rahatlattı ve 19 Haziran’da yapacağı toplantıda faiz indirimine kapı araladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasından sonra yaşanan türbülans sonrasındaki olağan toplantısını 17 Nisan‘da yapmış ve politika faizini yüzde 42.5’ten yüzde 46’ya yükseltmişti.

Açıklanan enflasyon rakamı ile yıllık enflasyonun yüzde 35.41’e gelmesiyle TCMB’nin politika faizi arasındaki makas 10 puanın üzerine çıktı.

Rezervlerin güçlenmeye başlamasının da verdiği destekle TCMB’nin 19 Haziran’da yapacağı Para Piyasası Kurulu toplantısında bir faiz indirimi yapmasını beklemek gerekiyor.”

