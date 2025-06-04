Çalışmalar sürüyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, kadın kooperatiflerine prim desteğinin verileceğini, bunun çalışmalarının yapıldığını açıkladı.

Gardiyanoğlu, ülkede 840’a yakın kadın girişimcinin primlerden yararlandığını belirterek, bunun yanında Kıbrıs ürünlerinin üretimiyle ilgili eğitimlerini tamamlayan 150 kadının sisteme dahil edildiğini belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı. Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında saat 16.00’da denetim gündemiyle toplanan Genel Kurul’da milletvekilleri güncel konularda konuşma yaptı. Toplantıda kooperatiflerin sorunları ve kadın çalışanların durumu ele alındı.

İncirli prim desteğini sordu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli Birleşmiş Milletler'in 2025 yılını “Kooperatifler Yılı” olarak ilan ettiğini hatırlattı. İncirli, hükümetin kooperatifçilikle ilgili yaptığı çalışmalara değindi. 2023 yılında 1. KKTC Kooperatifçilik Çalıştayı’nın yapıldığını, Ocak 2024’te sonuçların açıklandığını ve raporun paylaşılacağın duyurulduğunu, 2025 yılında olunmasına rağmen bu rapora ulaşılamadığını savundu.

Ülkede kadın istihdamının arzu edilen seviyede olmadığını, kadın kooperatifçiliğinin ise yeni yeni canlandığını belirten İncirli, bu kooperatiflerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti. İncirli, 8 Mart 2025 tarihinde Başbakan Ünal Üstel’in kadın çalışanlar için yüzde yüz prim desteği duyurduğunu belirterek, ancak uygulamanın başlamadığını iddia etti, neyin beklendiğini sordu.

İncirli, geçen ay içerisinde yayımlanan prim desteğine ilişkin kararnamede kadın kooperatiflerin kapsamın dışında tutulduğunu belirterek bunu sorguladı. Elektrik faturalarının ticari ödenmesi gibi kadın kooperatiflerinin yaşadığı sıkıntıları sıralayan İncirli, kadın kooperatiflerinin kapsama eklenmesinin ve üretim maliyetlerinin düşürülmesinin öneminin altını çizdi. İncirli, “İş işi yapmaya gelince eksiklikler oluyor.” dedi.

Maliye Bakanı Berova, yerinden söz alarak, KKTC vatandaşı kadın çalışanlara yüzde yüz prim desteği verileceğinin açıklandığına dikkat çekti.

Mukayyit değişti, işler aksadı

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise, Kooperatifçilik Çalıştayı hakkında bilgi vererek, mukayyittin değişmesiyle bazı sorunlar yaşandığını ancak yeni atanan mukayyit ve Çalıştay döneminde görev alan mukayyittin bir araya gelerek çalışmayı tamamlandığını kaydetti. Ataoğlu, raporun ay sonu yayımlanacağını belirtti.

Yerli üretimin otellerde kullanılmasına yönelik bir çalışma başlatıldığını, bunun yanında kadın kooperatifleriyle toplantılar düzenlediklerini ifade eden Ataoğlu, bu sürecin, ada genelinde geçerli olacak şekilde, kendisinin görevlendirmesiyle 4K Kadın Kooperatifi tarafından yürütüldüğünü dile getirdi.

Binboğa da gündeme geldi

Yerinden söz alan CTP Milletvekili Fide Kürşat, Binboğa hakkında son durumu sordu. Ataoğlu, Mali polis, Merkez Bankası ve Kooperatif Merkez Bankası’nın da içerisinde olduğu atanan bir denetleme kurulunun çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti; kapsama Koopsüt ve Zirai Levazımın da kapsam içerisine alındığını kaydetti. Çalışmaların ay sonu tamamlanması için planlandığını, ancak sürecin biraz uzayabileceğini belirten Ataoğlu, dün sabah bu konuda bir toplantının yapıldığını, konunun yakın takipçisi olduklarını ifade etti.

Kooperatiflerin gelişmesi en büyük arzumuz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, kadın kooperatiflerine prim desteğinin verileceğini, bunun çalışmalarının yapıldığını kaydetti.

Gardiyanoğlu, ülkede 840’a yakın kadın girişimcinin primlerden yararlandığını belirterek, bunun yanında Kıbrıs ürünlerinin üretimiyle ilgili eğitimlerini tamamlayan 150 kadının sisteme dahil edildiğini belirtti. Kadın kooperatifleriyle görüşmeler yaptıklarını, primlerin yıllık değil 5 yıllık olacak şekilde verilmesinin planlandığını dile getiren Gardiyanoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurslarından mezun olarak üretime başlayan kadınların da bu kooperatiflere dahil edilmesi konusunda iş birliği içerisinde çalışıldığını dile getirdi.

Kadın kooperatiflerinin üzerinden prim desteğinin alınmasıyla yatırıma odaklanabileceklerine inanç belirten Gardiyanoğlu, kooperatiflerin gelişmesinin en büyük arzularından biri olduğunu ifade etti; birçok kadının yatırımı olmamasından dolayı mağdur olduğunu ve bunun engellenmeye çalışıldığını vurguladı.

Gardinayoğlu, ülkede beşinci kadın kooperatifinin de kuruluyor olduğuna dikkat çekti, İskele bölgesinde nüfusa göre oranlandığında engelli bireylerin fazla olduğu tespitinde bulunduklarını, bölgede yakın zamanda 18 yaş üstü rehabilitasyon merkezinin açılacağını ifade etti.

Denetim göreviyle toplanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu çalışmalarını tamamladı.

Genel Kurulu, bayram tatilinin ardından, 10 Haziran Salı günü saat 10.00’da toplanacak.

Yasa onaylandı

Bu arada Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı oy çokluğuyla onaylandı.

Birleştirilmiş Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oy çokluğuyla kabul edildi. Tasarı için 26 kabul, 9 ret oyu verildi.

Toplam sekiz yasayı Meclis’ten geçiren Genel Kurul, önceki gün başlattığı çalışmalarını sabaha karşı saat 3.20'de tamamladı.



Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2025, 09:44