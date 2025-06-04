Vurgun büyük

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Nureddin Aygen’in, 5 bin 800 TL ile bin 600 dolar parayı, şirket hesabından çekerek, kendi ve başka bir şahsın hesabına aktardığı iddia edildi. Yapılan ileri soruşturmada ise meseleyle ilgili bağlantılı aranmakta olan diğer zanlının da şirkete ait yurda kayıt olan öğrencilerden aldığı 375 bin TL ile 12 bin 900 dolar parayı şirket hesabına yatırmadığı ileri sürüldü. Mesele kapsamında gözaltına alınan Nureddin Aygen dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hakan Özçürümez; 2024 yılı Şubat ve Haziran ayı içerisinde zanlının muhasebeci olarak çalıştığı Gazimağusa’da Yunus Nural İnvestment Ltd isimli şirkette, şirketin hesabından, kendi hesabına 5 bin 800 TL, başka bir şahsın hesabına ise bin 600 dolar parayı aktararak müstahdem tarafından sirkat suçunu işlediğini açıkladı.

Meselenin polise önceki gün bildirildiğini anlatan Özçürümez, zanlının ofiste bulunan bilgisayarına el konulduğunu aktardı. Polis; yapılan ileri soruşturmada, mesele kapsamında aranmakta olan aynı şirkette hissesi olan diğer zanlının da 2024 yılı içerisinde, Nural Dorm Öğrenci Yurdu’na kayıtlı 9 öğrenciden toplamda 375 bin TL ve 12 bin 900 dolar yurt ücretlerini tahsil ettiğinin, ödendiğine dair makbuz kestiğinin, ancak konu parayı şirkete teslim etmeyerek sirkat ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Soruşturmanın sürdüğünü ve aranan bir şahsın olduğunu bildiren polis, meselenin ciddiyetine de vurgu yaptı ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

